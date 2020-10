Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis, så kan der være betydelige ændringer på vej på Flynderupgård Museet.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Smid ikke arvesølvet ud i panik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Smid ikke arvesølvet ud i panik

Debat Helsingør - 13. oktober 2020 kl. 07:53 Af Maria Dalsgård, formand, Flynderupgårds Venner Kontakt redaktionen

Som man har kunnet læse i aviserne ved flere lejligheder, har museerne i Helsingør Kommune fået udfordringer. Slots- og Kulturstyrelsen forventer forandringer og handleplaner. Derfor er alle dele af museerne kommet i spil, og både embedsværk og politikere sidder åbenbart lige nu og forsøger at tænke nye tanker om, hvordan museerne skal se ud og fungere i fremtiden.

Det er dog meget bekymrende, at arbejdet foregår i den hast, det åbenbart sker med i øjeblikket. Hvordan skal man kunne nå at få et dybt gennemarbejdet forslag på bordet, der vel at mærke er forankret i den meget betydelige kulturhistorie vi har i hele kommunen?

Især er det bekymrende, da der stort set ikke er kulturhistorisk uddannet personale ansat på museerne længere. Mange er forduftet, og resten er pressede.

Vil det ikke være formålstjenligt at bede om respit hos Slots- og Kulturstyrelsen indtil kommunen forhåbentlig inde i det nye år får ansat en ny museumschef, som kan være faglig garant for en ny udvikling?

Politikerne risikerer at smide arvesølvet ud. Den unikke samling på Flynderupgård, der fortalte om fiskeriets historie på kysten, er pakket ned og guderne må vide, hvad der kommer til at ske med den. Et kæmpe arbejde - en unik formidling pakket væk for at give plads til en udstilling om Kongernes Nordsjælland. Den er da fin nok - i et stykke tid. Bliver der plads til den dybdegående formidling af lokalhistorien på et fornyet Flynderupgård? Det håber vi!

Når det drejer sig om Flynderupgårds Venneforening har vi brug for en museumsledelse, der kan sikre og støtte os i at holde os på rette historiske spor i alt, hvad vi udfører for og på gården, og dermed i den formidling til publikum, som også vi er en del af.

Derfor er dette en appel til jer politikere om at tænke jer godt om, og ikke at smide arvesølvet ud i tidspres og panik, og slet ikke uden, at der i det mindste har været faglig og dygtig kulturhistorisk ekspertise inde over. Vi andre er blot amatører, men som fortsat brænder for at bevare Flynderupgård som et levende museum, og som den perle den er, og kan blive i endnu højere grad end i dag.

Maria Dalsgaard

Formand for Flynderupgårds Venner

relaterede artikler

Corona begrænser kartoffelferie på Flynderupgård 09. oktober 2020 kl. 16:52

Flynderupgård kan stå overfor store forandringer 03. oktober 2020 kl. 04:24

DEBAT: Museerne i Helsingørs problemer 29. september 2020 kl. 10:12