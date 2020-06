Ældresagen er en af Helsingør største foreninger. Her ses et billede fra den seneste generalforsamling, Foto:Thomas Olsen

DEBAT: Smertegrænsen er forlængst overskredet

Debat Helsingør - 08. juni 2020 kl. 21:31 Af Manfred Dietrich, Formand, Ældre Sagen Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre Sagens i Helsingør har med interesse fulgt udviklingen af kommunens Budgetforslag for årene 2020-23 på kommunens hjemmeside.

Jeg må sige, at det er grufuldt at læse om de mange besparelser, der er rettet mod de svageste af kommunens ældre medborgere.

De mange års konstante nedskæringer på ældreområdet, må høre op NU. Der kan ikke spares mere. Ældreplejen i Helsingør er krakeleret, og kræver en gennemgribende forandring, ja nærmest en reformation.

Ældre Sagen må kræve, at genopbygningen af Helsingørs ældrepleje starter her og nu, for at udviklingen kan vendes.

Det store efterslæb i niveauet af den pleje, der tilbydes vores ældre, skal rettes op

Der er akut behov for flere midler til ældreområdet og en seriøs indsats for at rekruttere og ikke mindst fastholde medarbejderne.

Det er svært at forstå, at man fordeler elendigheden, så det går ud over de svageste af vore ældre, som i forvejen lever med en stærkt hjælpe- og støttebetinget tilværelse.