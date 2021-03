DEBAT: »Skodstien«

Plastic af forskellig slags, papir, ituslåede flasker og især cigaretskod fyldte vores affaldsposer. Vi opsamlede 225 af disse på den relativt korte strækning. Smidte skod i millionvis indtager den ikke særlig prangende førsteplads over smidt affald i den danske natur. På verdensplan smider mennesker næsten 4,5 trilliarder skod i naturen. Et Joachim von And tal. Skoddet forsvinder nemlig IKKE bare fordi, man vender ryggen til.

På Trykkerdammen har vi oplevet, at voksenfugle har fodret sine unger med større og mindre cigaretskod. Det er næppe de omkringboende, som smider smøger. Dykkere og badende, som benytter badebroen gør det næppe heller ikke. Dykkere, håber vi, er bevidste om, at skod, hvis de havner i vandmiljøet, optages de i form af plastfibre i skaldyr, muslinger og små organismer. Gennem fødekæden kan rester af plastfibre havne i menneskers tarme. Rygning er en privat sag. Men mon ikke, at alle rygere skulle få anskaffet sig et "lomme cigaret askebæger", nu hvor vi er kommet så godt i gang med at sortere affald? Hvis rygerne stoppede med at ryge ville de sparre tusinder af kr. årligt.