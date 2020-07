DEBAT: Skattestigning, man bliver lidt træt

Debat Man bliver lidt træt når man læser socialdemokraten Lene Lindbergs indlæg i avisen d. 24/6. Lindberg er vred over, at forvaltningen i Helsingør Kommune bl.a. har foreslået besparelser på ældreområdet og mener, at det bør imødegås med en skattestigning.

Hvor er det dog trist og åndsforladt, at socialdemokratiets løsning på alle problemer er højere skatter. Vi er i Helsingør udfordret af en meget stor gruppe af borgere i den arbejdsdygtige alder, der er på overførselsindkomst. I stedet for endnu højere beskatning af det arbejdende mindretal, der i forvejen betaler allermest, bør kommunen fokusere på at øge indtægterne og mindske udgifterne ved at få arbejdsdygtige borgere i beskæftigelse, så de kan bidrage i stedet for at modtage.