DEBAT: Skandalen om det historiske hjørne

At politikerne gav tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning Lundegade 4 er i sig selv en skandale. Det er et godt eksempel på, at en privat ejendomsejer kan lade sin bygning forfalde i forventning om, at politikerne blive så bløde i knæene, at de giver nedrivningstilladelse til en historisk bygning, som Nationalmuseet tidligere har vurderet bevaringsværdig.

Hvis politikerne så meget som tænker på at imødekomme det forslag til ny bebyggelse, som FAA bragte den 3. november, er skandalen fuldendt. Ejeren, der dengang jeg var ung blev kaldt boligspekulant, men som i dag hedder developer, har naturligvis en kommerciel interesse i at udnytte grunden mere end maksimalt med fordele, der på ingen måde gavner byen, befolkningen og kulturmiljøet. Politikerne har en enestående chance for at vise, at de har mandshjerte til at fastholde retningslinjerne i den foreliggende kommuneplan og lokalplan for området og dermed fastholde byens kulturhistoriske værdier i bred betydning.