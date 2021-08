Foto: Lone Grønhøj Frandsen

DEBAT: Skal vi mande os op og beskytte Øresund ?

Debat Helsingør - 13. august 2021 kl. 09:35 Af Lone Grønhøj Frandsen, Hellebæk, kandidat kv21(S) Kontakt redaktionen

Verdens have er truet og de danske er ingen undtagelse. Ingen af de danske farvande - heller ikke Øresund kan leve op til den europæiske standard for god miljøtilstand. Det er kritisk for livet i havene og dermed også for os. Havet er med mågeskrig ved solopgang og svalefløjt i skumringstimen nærværende overalt heroppe. Selvom Øresundstolden er historie, Værftet er lukket og fiskeri primært er synlig som erhverv i Gilleleje, så er havet og kysten en del af Helsingør kommunes DNA.

Og Øresund har en særlig position blandt de danske farvande. Det skyldes, at fiskeri med trawl har været forbudt siden 1932. Så selvom, der stadig fiskes i Øresund, så har det ikke ødelagt havbunden, som det er tilfældet for mange andre danske farvande. Vi har stadig mange torsk og årligt fanges der faktisk 2.400 tons fisk i Øresund. Det er dog ikke sikkert, at det vil fortsætte, da de små havdyr, torsken lever af er på kraftig retur.

Vi i Helsingør har en fordelagtig position. Vi er ikke kornkammer, fadebur eller værksted for resten af Danmark. Vi har meget skov og lidt landbrug. De fleste arbejdspladser heroppe belaster ikke naturen og klimaet hårdt. Til gengæld har vi 33 km af kyststrækningen ved Øresund. Skal vi ikke mande os op - og passe på den del af Danmark?

Hvis I er med på den, så er her en liste, vi kan gå i gang med:

Få styr på udledningerne til Øresund; Vi skal sammen med landmændene nedbringe udledning af kvælstof til Øresund. Vi skal sætte fart på separat kloakeringen af de private husstande, så vores skidt ikke ryger i havet

Holde et vågent øje med fiskebestandene. Lystfiskeri er for mange lig med livskvalitet og for Helsingør kommune en turistattraktion. Skal det være bæredygtigt, må vi vide hvordan det står til med livet under havets overflade.

Investere i bæredygtig kystsikring; Både livet ved og i havet er afhængig af, at vi beskytter kysterne rigtigt. Helsingør er gået sammen med de andre nordkystkommuner om et kystsikringsprojekt. Det er et godt initiativ. Nu er det bare vigtigt at vi vælger rigtigt. Om det er sandfodring eller måske en kombination med stenrev, må forskerne fortælle os. Det vigtige er, at vi både sikrer livet, som vi kender det på land, men også i havet.

Forbyde bundtrawl og råstofudvinding i hele Øresund. Der bundtrawles stadig ved Gilleleje ligesom der graves efter råstoffer et enkelt sted i Øresund. Det bør høre op og derfor skal Helsingør kommune presse på for at få udpeget Øresund til beskyttet farvand.

Havet hænger sammen og selvfølgelig kan vi i Helsingør ikke redde det alene. Men vi kan tage vores del og måske ovenikøbet lidt til. Hvis du er med på den, så mød op kl. 10.00 d. 22 august, når vi hopper i havet fra Langebro i Ålsgårde, fra Stranden ved Snekkersten havn og badebroen i Espergærde. Sammen med Danmarks naturfredningsforening vil vi ved kyster i hele Danmark vise, at vi ønsker et rent og bæredygtigt hav.