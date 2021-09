Der er snart valg til seniorrådet. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Seniorernes potentiale bør efterspørges i kommunen!

Debat Helsingør - 26. september 2021 kl. 07:54 Af Jens Kirkegaard. arkitekt, medlem af Seniorrådet og kandidat til KV21 og Regionen for DF Kontakt redaktionen

Med det kommende valg til Helsingørs seniorråd, falder det mig naturligt, at henvise til en ny attitude overfor begrebet ældre, der som gruppe i Helsingør, snart er 20% af befolkningen.

Hvilket burde stille nye krav til topcheferne i landets virksomheder og kommuner.. Hvor de skal begynde, at droppe favoriseringen af unge talenter og turde se potentialet i de plus 60 årige. Det gør de private virksomheder, men hvad gør Helsingør kommune?

PFA har fremskrevet af arbejdsstyrken i forhold til alder og forudser, at andelen af ansatte over 55 år vil stige fra 26 til 31 % i 2024. I dag er der 100.000 flere medarbejdere over 60 år end der var i 2014. Hvilket betyder, at der skal et fokus på generationsledelse.

Der findes ikke tilsvarende analyser og aldersfremskrivninger indenfor det offentlige, Er dette mon fordi de frivillige, ud fra livserfaring kan påpege "fejl og mangler" i den offentlige service, hjælpe med, at øge en faglighed, hvis man politisk tør udvikle "byforenings begrebet" i de forskellige lokalområder Alder er ikke en hindring for, at udvikle "det originale i det lokale".

Og sådan kunne udvalgene og administrationen analyserer, hver sektor for sig , hvis man ville tage borgerindragelse for pålydende, men det er nok for meget, at bede om i den stundende valgkamp.

