Borgmester Benedikte Kiær(K) sammen med kommunaldirektør Stine Johansen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Selvfølgelig skal erhvervslivet opleve en god service Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Selvfølgelig skal erhvervslivet opleve en god service

Debat Helsingør - 03. september 2021 kl. 15:11 Af Stine Johansen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune Kontakt redaktionen

Det er ret enkelt: Kommunens dialog med det lokale erhvervsliv kan og skal blive bedre. Vi er hamrende trætte af dårlige bedømmelser af det lokale erhvervsklima. Og selv om vi synes at have taget adskillige initiativer for at komme tættere på erhvervslivet, ja, så må vi bare konstatere, at lokale virksomheder stadig oplever, at samarbejdet med kommunen halter. Jeg må derfor konstatere, at vores bestræbelser åbenlyst ikke har virket efter hensigten. Derfor må vi tage nye metoder i brug.

Vi har ikke en færdigbagt ny plan klar endnu - vi har brug for en tættere dialog med erhvervslivet først. Men - vi er klar til at afprøve nogle ting, så vi mere systematisk og konkret kan blive klogere på virksomhedernes behov i vores lokalområde. Det hjælper de store nationale undersøgelser os nemlig ikke rigtig med. Vi tænker bl.a.

· Sms eller mail til virksomheder, når de har været i kontakt med kommunens sagsbehandlere og rådgivere, for at måle oplevelsen af service og dialog

· Ekstern hjælp til at styrke kommunens service over for virksomheder

· Tættere dialog mellem virksomheder, kommunaldirektør og relevante ledere

· Bedre sammenhæng internt i kommunens organisation mellem de enheder, der løbende er i kontakt med erhvervslivet - herunder flytning af det tekniske område fra Prøvestenen til rådhustorvet

· Aktivt opsøge læring fra andre kommuner - for eksempel er Egedal lykkes med at vende billedet

Der er givetvis brug for flere tiltag og en samlet plan for en bedring af erhvervsklimaet. Men ovenstående kan hjælpe med mere præcist at forstå erhvervslivets behov og få de behov bedre matchet med kommunens service. Helsingør Kommune bliver aldrig en erhvervskommune som Herning eller Hedensted - betingelserne er ganske enkelt for forskellige. Men på trods af betingelserne - bl.a. at vi ligger naturskønt i et hjørne nær hovedstaden - skal det ganske enkelt kunne lykkes at give virksomhederne den oplevelse af service og engagement, de efterspørger. Den opgave kaster vi os ind i.