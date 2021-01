DEBAT: Scenen er din - spillemand

Mange moderne ejendomme, private og offentlige ligner hinanden. Størrelserne er forskellige, men bygningerne har det til fælles, at de er opført i »Duplostil«, uden stilistiske krummelurer. Staffage er overflødig. Lego har med stor succes gennem 50 år fremstillet »Duplo klodser« til de mindste, idet de »opfylder kravet til stimulation af grovmotorikken.Men hvorfor har nutidens »voksne legobyggere« videreført »Duplobyggeriet«? Husene i dag har flade tage. Man savner tagryggene. Er det et hensyn til, at »Spillemanden på tagryggen« får en flad scene,så han bedre kan koncentrere sig og levere sine musikstykker uden at skvatte ned i tagrenden? Eller sandheden er måske bare, at det er billigere at bygge disse firkanter? Jeg kender folk i gamle huse, som også har bemærket den nye bygge tendens. De har sagt:«Så fik vi endnu en »klods« om benet«! Arkitektskolen i København må være overflødig. Mon ikke nutidens arkitekter kan »nøjes« med en uddannelse hos Lego? Når man vokser til udvikles finmotorikken, formoder jeg.