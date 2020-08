Jens Kirkegaard. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Samsø tur-retur

Debat Helsingør - 20. august 2020 kl. 09:50 Af Jens Kirkegaard, arkitekt MAA, Lindevej, 3060 Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark er et lille land, hvor afstanden mellem Helsingør og Samsø er kort. Alligevel opleves hjemmehjælpen i de to kommuner som vidt forskellige verdener. Det har jeg netop oplevet, da jeg holdt ferie i mit sommerhus i Tannerup på Samsø.

Jeg tager på ferie uden at have bedt Helsingør om at sende en rekvisition til Samsø om daglig bistand til at få mine kompressionsstrømper på, fordi jeg tidligere har fået hjælp på øen af min nabo Aksel. I midlertid bliver han kaldt til en begravelse i Jylland.

Jeg ringer derfor til hjemmeplejen i Helsingør og beder dem tage kontakt til Samsø, men bliver afvist med begrundelsen, at det kun er visitator, der kan foretage en kontakt til en anden kommune, selv om kommunerne har et fælles skærmbillede med alle tilgængelige oplysninger om min tildelte hjemmehjælp. En visitation til Samsø kan altså ske ved et enkelt tryk "godkendt" på computeren.

Jeg ringer så til visitationen, der oplyser mig om, at klokken er over 12, så der tages ikke telefon mere om tirsdagen, og om onsdagen er der ingen telefontid.

Herefter kontakter jeg hjemmeplejen på Samsø for at bede om hjælp. En venlig stemme oplyser mig om, at det kræver en rekvisition fra Helsingør, som jeg jo ikke kan skaffe før om torsdagen. Samsø siger forundret, at man da altid som borger skal kunne komme i forbindelse med visitationen! Og Samsø oplyser samtidig, at de vil kontakte Helsingørs hjemmehjælp og bede om en rekvisition.

Onsdag morgen blev jeg ringet op af lederen af Samsøs hjemmepleje, der oplyste, at hun kom på besøg om 10 minutter for at lægge en plan for min hjemmehjælp, selv om de stadig ikke havde hørt fra Helsingør. Samsø leverede på denne måde en perfekt hjemmehjælp.

Efter min hjemkomst til Helsingør ventede jeg selvfølgelig på min sædvanlige hjemmehjælp, der desværre ikke kom som aftalt, hvorfor jeg ringede og spurgte, hvad der var i vejen. Her blev det oplyst, at der i deres papirer stod hjemkomst tirsdag den 12. august i stedet for tirsdag den 11. august - en beklagelig skrivefejl, som hjemmeplejen undskyldte.

Alt var pludselig genkendeligt for mig, da jeg som medlem af kommunens seniorråd, ofte har lagt øre til tilsvarende manglende service og konduite i Helsingørs administration. Og mit åbne spørgsmål er, om det er politikerne eller administrationen, der lægger niveauet.

Eller er det blot et spørgsmål om god eller dårlig ledelse. Hvis det er det sidste, der er problemet, så kan jeg anbefale, at Helsingør kommune tager kontakt til Samsø. Det kræver blot en opringning.