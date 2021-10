Erhvervslivet giver ofte kommunen en dårlig bedømmelse. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Samarbejdet med erhvervslivet skal tages seriøst

Debat Helsingør - 20. oktober 2021 kl. 07:23 Af Peter Poulsen, byrådsmedlem, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

De konservative i Helsingør kommune tror åbenbart, de har patent på at mene og gøre noget for erhvervslivet i Helsingør kommune, og med en uværdig retorik farer de konservative partisoldater over det forslag, som borgmesterkandidat Claus Christoffersen på vegne af Socialdemokratiet i Helsingør har stillet.

I stedet for den meget negative retorik burde C tage imod forslaget med kyshånd og gå i seriøse drøftelser med A om forslaget. For kun sammen kan vi gøre mere for erhvervslivet fremfor at C´s mudderkastning på A i forbindelse med et seriøst forslag om en styrkelse af erhvervslivet i Helsingør kommune.

Jeg noterer mig, at det ensidige nedsatte Erhvervsråd - som C påstår eksisterer - ikke efter det oplyste overfor mig, har afholdt møder i de sidste 10-12 år!

I mit civile job i Dansk Metal har vi gode relationer og et frugtbart samarbejde med Erhvervslivet og omvendt, så når enkelte konservative lokalpolitikere nu ser rødt, når A foreslår, at fagbevægelsen også skal være med i et officielt Erhvervsråd i Helsingør kommune, så har man ikke har forstået noget som helst i forhold til det samarbejde, der må og skal være mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, for ingen kan og skal være sig selv nok.

Så kære venner i C med borgmester Benedikte Kiær i spidsen - forstå og accepter det nu - Socialdemokratiet i Helsingør kommune vil et seriøst samarbejde med erhvervslivet uanset hvad C påstår.

Så kom i arbejdstøjet - vi har en fælles opgave, vi skal gøre noget ved, og det kan kun for langsomt.

