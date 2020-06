DEBAT: Samarbejde kræver gensidighed

Christian Holm Donatzky(R) Foto: Kim Rasmussen

Debat Helsingør - 08. juni 2020 kl. 13:38 Af Christian Holm Donatzky, Radikale, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

By & Land Helsingør har nedlagt sig selv. Det, synes jeg, er ærgerligt, da jeg altid har sat pris på foreningens indspark. Den afskedssalut som Hanne von Bülow er kommet med i de lokale aviser og i en mail til medlemmerne, er jeg ærligt talt rystet over, da den ikke på nogen måde giver et retvisende billede.

Jeg har møder altid op, hvis der er nogen, der vil mødes med mig, og det har jeg også gjort i By & Lands tilfælde. Jeg har ikke en eneste gang sagt nej til et møde med By & Land Helsingør. Jeg har været aktiv i forhold til affredningerne på Lappen - både politisk og i forhold til administrationen, der igennem hele forløbet har taget det alvorligt. Takket være den indsats - politisk og administrativt - blev langt færre bygninger affredet end frygtet. Heldigvis undgik vi katastrofen.

De sidste to bygninger protesterede vi også imod - uden held, men det er vel ikke vores skyld, at staten affreder bygninger. Vi har været aktive i denne proces, og jeg stiller mig helt uforstående overfor beskyldningerne. Jeg holder meget af Lappen og vil gøre alt for, at den enestående husrække bliver bevaret så intakt som muligt.

Kommunikation går to veje. Hanne von Bülow har min mail, mit telefonnummer, og vi har mødtes til adskillige møder. Alligevel har hun intet nævnt noget om denne kritik. Det havde i det mindste været god stil, om hun havde forelagt mig denne kritik, inden hun går ud med den. Især når hun brokker sig over manglende lydhørhed. At foreningen ikke har kræfter til at fortsætte, er fair og deres sag. Men at skyde skylden på den onde kommune er for letkøbt (tilsyneladende baseret på tolkningen af en enkelt mail).

I sagen om affredningerne af Lappen - som I mange andre - har jeg været helt på linie med By & Land Helsingør. Derfor ærgrer det mig ekstra meget, at det lige netop er denne sag, der bliver peget på, og derfor ærgrer det mig både, at foreningen nedlægger sig selv, og man har trang til at gøre kommunen og politikerne til modstandere. Jeg er bestemt også bekymret over nogle af de nedrivningstilladelser, der er givet den seneste tid, og at der har været tendenser til ikke at passe godt nok på vores smukke bykerne. Derfor er der da endnu mere behov for, at vi, der vil bevare vores smukke gamle bygninger, forener kræfterne i stedet for at skælde ud på hinanden.