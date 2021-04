Gitte Kondrup er formand for Børne og Uddannelsesudvalget. Foto: Pressefoto

DEBAT: SSP bidrager til tryghed, sammenhæng og selvtillid

Debat Helsingør - 09. april 2021 kl. 07:53 Af Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget(S) Kontakt redaktionen

En læser spekulerer i dagens avis over, hvad SSP (samarbejdet mellem kommune og politi) egentlig beskæftiger sig med. Man kan fornemme motiverne bag læserens temmelig monotone spekulationer - men dem skal jeg ikke trætte med endnu en gang. Lad mig i stedet som formand for Børne- og Uddannelsesudvalget forsøge at kort at gengive, hvad det er for en opgave, vi har givet SSP. Nemlig kort og godt at være bindeled til en gruppe unge mennesker, der i forskellig grad bevæger sig i udkanten af de normale fælles spilleregler. Det kan være bindeled mellem de unge og deres skole, de unge, deres forældre og kommunens sagsbehandlere eller fx. mellem de unge og lokale arbejdsgivere eller praktiksteder.

De første områder, tror jeg, de fleste ved - på nær læserbrevsskribenten forleden måske? - mens det sidste fortjener lidt ekstra opmærksomhed, synes jeg. Sidste år 2020 lykkedes det nemlig ved SSPs mellemkomst at få mellem 50 - 60 unge i fritidsjob hos lokale virksomheder. En for mig at se fantastisk fin og vigtig indsats, som på en gang hjælper de unge til lommepenge og selvtillid OG fjerner dem fra det gadehjørne eller cykelskur, de så småt havde fået gjort utrygt fra andre. Bare et eksempel på en af de mange SSP-indsatser, der gør en kæmpe forskel for unge mennesker i Helsingør Kommune.

DPU ved Aarhus universitet udarbejdede i 2019 forskningsrapporten FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBERS BETYDNING FOR BØRN OG UNGES HVERDAGSLIV OG FÆLLESSKABER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER, her var Helsingør Kommunes SSP indsatser, de socialpædagogiske tilbud Tetriz og Cube en væsentlig del af undersøgelsen, i rapporten peges der bl.a. på den positive effekt af arbejdet med at forebygge kriminalitet og eventuel deltagelse i lokale bandeaktiviteter.

Som sagt: Jeg tror, at læserbrevsskribenten forleden havde sine egne motiver for spekulationerne og ovenstående vil næppe bide på hende. Men - så kan alle andre da hermed være bedre oplyst, så ikke de politiske vildfarelser ender med at stå alene.

