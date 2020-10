DEBAT: Rul skattelettelserne tilbage

For at finansiere skattelettelserne er der skåret ned på vores velfærd. Der er indført ekstra lukkeuger i vores daginstitutioner og den demografiske udvikling, med et stigende pres på plejehjem og hjemmehjælp er ikke løftet. En 91 årig blind, enlig diabetiker, har ikke krav på en plejehjemsplads.

Med vores forslag til budget for 2021 vil vi kunne give ældre og handikap området et samlet løft på 10 millioner. Der vil i den nye busplan ikke skulle være nedskæringer i tæt befolkede områder, klimaindsatsen vil få flere penge og der vil komme flere bevillinger til at føre cyklisthandlings planen ud i livet.

Enhedslistens forslag er udtryk for, at vi vil hæve standarden for vores ældre og handikappede medborgere, at vi mener at klima- og miljøindsatsen har brug for yderligere indsatser og først og fremmest at mulighederne for øget velfærd og en ekstra klima- og miljøindsats er betydeligt bedre i de næste mange år, fordi skattelettelserne er blevet rullet tilbage.