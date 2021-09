En cykelsti her på Lappen er et af Radikales ønsker. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Radikale prioriterer klima, børn og kultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Radikale prioriterer klima, børn og kultur

Debat Helsingør - 08. september 2021 kl. 06:59 Af Christian Holm Donatzky, byrådsmedlem(R) Kontakt redaktionen

Budgetforhandlingerne går i gang i næste uge. De bliver ikke en fornøjelse i år. Derfor kræver det, at vi prioriterer. Meldingen fra Radikale er klar - vi vil prioritere klima, børn og kultur. Det gælder både i forhold til at finde besparelser - og hvad der skal prioriteres, hvis der overhovedet bliver mulighed for at investere.

Klimakrisen er vores tids største udfordring, og det er den, vi hele tiden må tage udgangspunkt i. Derfor bliver klimaet - og især den grønne transport Radikales vigtigste prioritet. Vi skal langt om længe have elbusserne i budget, opstille ladestandere til kommunens transport og forbedre forbindelsesmulighederne i den kollektive trafik ved at indføre plustur.

Men endnu grønnere er den transport, der bliver drevet frem af mennesker. Derfor går Radikale som sædvanlig til budgetforhandlingerne med et ønske om forbedrede cyklistforhold. Vi mener, at beløbet til cyklisthandlingsplanen skal hæves, og så er der nogle konkrete cykelstiprojekter, der bør afsættes penge til. En cykelsti på Lappen vil udfylde et hul i cykelstistrukturen, og her har vi allerede søgt om medfinansiering fra den statslige pulje. Vi bør afsætte penge til forundersøgelse af en cykelsti på Søndermarken - den store byudvikling i Espergærde bør også afspejles i forholdene for den grønne transport.

Fodgængere og cyklister er særligt udsatte i trafikken i vores byområder, og derfor skal vi have afsat penge til forundersøgelse af trafiksikkerheden på Hornbækvej ved Tikøb og trafiksanere havneområdet i Espergærde.

Det er heller ikke nyt, at Radikale prioriterer børnene. Her ligger der et forslag om en ekstra tidlig indsats for gravide og nyfødte børn - jo før, vi sætter ind, des bedre. Men ellers må det være skolernes tur. Kommunerne har fået puljemidler til flere skolelærere. Det er Radikales intention, at de penge stadig skal gå til flere lærere. Samtidig trænger mange af vores skoler til en kærlig hånd, så rammerne for skolebørnene er i orden.

Det er godt, at Uddannelsesby Helsingør er begyndt at få luft under vingerne. Catch har spillet en vigtig rolle i at skabe et studiemiljø for unge fra hele landet her i Helsingør. Radikale så gerne, at Catch kan fortsætte på den ene eller anden måde.

I denne byrådsperiode har Radikale stået vagt om kulturarven. Vi er i gang med at udarbejde en arkitekturpolitik, og her har vi et arkitekturråd til at bistå os. Radikale ser gerne, at arkitekturrådet bliver permanent - det er godt med kloge eksterne blik på udviklingen af arkitekturen i vores kommune.

Christian Holm Donatzy

Medlem af Helsingør Byråd for Radikale

Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget

relaterede artikler

Kommunen skal finde svære millioner: Værested og medarbejdernes trivsel er på spil 30. august 2021 kl. 19:02

Direktionen: Flere boliger og borgere skal sikre økonomien 18. august 2021 kl. 04:07