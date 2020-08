Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Radikale prioriterer busser, cykler og fodgængere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Radikale prioriterer busser, cykler og fodgængere

Debat Helsingør - 31. august 2020 kl. 13:22 Af Christian Holm Donatzky, Radikale, byrådsmedlem Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transporten er den største klimasynder i Helsingør Kommune, og derfor skal vi gøre de grønne transportalternativer til bilen mere attraktive. Derfor vil Radikale prioritere bedre busbetjening og bedre forhold for cyklister og fodgængere, når budgetforhandlingerne går i gang i næste uge.

Det er helt nødvendigt, at vi får forbedret busbetjeningen i Helsingør Kommune. Der ligger et forslag til busplan, som indeholder mange gode takter. Planen vil betyde, at halvdelen af kommunens borgere vil blive betjent af en A-bus, der kører hvert kvarter i dagtimerne. Planens gennemførsel kræver anlæg af nye busstoppesteder omkring Vapnagaard, så tovejskørsel bliver mulig, som vil reducere rejsetiden betragteligt. Det skal vi have med i budgettet.

Busplanen indeholder imidlertid også nogle forringelser om lørdagen på "landlinjerne". De forringelser går Radikale til budgettet for at annullere - vi vil tværtimod kæmpe for, at 347 får bedre betjening i dag og samme betjening, som der lægges op til i Helsingør by.

I januar vedtog vi Cyklistplan 2020-2030. Planen indeholder en række initiativer og anlæg, der skal gøre det mere attraktivt at cykle. Der er afsat 2 mio. kr. årligt til Cyklistplanen - ikke mindst på radikal foranledning - men hvis vi virkelig skal rykke, er vi nødt til at hæve det beløb. Radikale foreslår 5 mio. kr. årligt. Cyklisme gavner både klima, miljø og folkesundheden.

Det er også sundt at bevæge sig til fods, og det skal man kunne gøre trygt - især, når man går på en gågade. Desværre ser vi i Helsingør Bykerne af og til uhensigtsmæssig og ulovlig bilkørsel. Derfor ligger der et budgetønske på opsætning af hæve/sænke-pullerter i bykernen, der sikrer, at skiltningen bliver overholdt. Det vil Radikale have med i budgettet.

Bykernen er et stort aktiv for Helsingør Kommune, og den skal vi værne om. Derfor er det nu, at vi skal have investeringsplanen med i budgettet, så bykernen bliver klimasikret, og så vi får en belægning, der matcher vores smukke bygninger. Axeltorv trænger til bedre belysning, så det også er et attraktivt torv i de mørke måneder.

Klimaet er overskriften for Radikales tilgang til budgettet, og en af de billigste måder at få klimaeffekt er ved omlægning af landbrugsjord. Kommunen bortforpagter landbrugsjord, aftalerne løber ud næste år, og Radikale vil allerede nu forberede det ved at få beregnet klimaeffekten af en omlægning til naturpleje, urørt natur eller skovrejsning. Vi skal passe på naturen, og den invasive plante Japansk Pileurt er en trussel for både den danske natur og for vores bygninger - det skal vi bekæmpe.

Endelig vil Radikale kæmpe for, at de statslige puljer, der er afsat på børneområdet til skoler og daginstitutioner og skoler, betyder et reelt løft i Helsingør Kommune. Minimumsnormeringer er godt - gode normeringer er bedre.

Christian Holm Donatzky

Radikale

formand for By-, Plan- og Miljøudvalget