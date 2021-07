DEBAT: Psykiatri og det nære sundhedsvæsen

Presset på det nære sundhedsvæsen stiger og stiger. Kravene til forebyggende sundhed, folkesundheden, mental sundhed og social ulighed i sundhed er så stor som aldrig før. Mit forslag er, at der i overensstemmelse med den regionsdækkende vision for modeller for sundhedshuse fra 2016, etableres et ambulatorium/funktion for psykiatri i sundhedshuset. Formålet er at øge patienttilknytning, patienttilfredshed, nedbringe genindlæggelser og medvirke til at de pårørende belastes mindre.