DEBAT: Promovering af Helsingør

Debat

I publikationen "Mit Nordsjælland" nævnes Helsingør ikke med ét ord i brochuren. Denne tryksag er udgivet af "Visit Nordsjælland", en "organisation" som Helsingør meldte sig ud af sidste år til fordel for "Wonderful Copenhagen". "Mit Nordsjælland" er trykt i 300.000 eksemplarer og ligger bl.a. på Kulturværftet i Helsingør. Vi må så "sluge den kamel" at Nordsjællands suverænt største by er forsvundet fra landkortet. På Kulturværftet ligger der dog andre publikationer besøgende udefra kan tage med, inden de tager på opdagelse i de uendelige mange tilbud vores kommune tilbyder. Men folderne viser kun kulturtilbuddene, som verdensarven Kronborg, domkirken Sct. Olai, bymuseet, Sct. Mariæ Kirke, Karmeliterklosteret, M/S Museet for Søfart og nogle meget gamle og spektakulære stræder, som er et besøg værd. Men Helsingør Kommune skal promoveres bedre. De foldere, som turister får i hånden, viser kun den gamle bykerne, Kronborg, Helsingør Nordhavn og de veje, som fører til byen fra syd, sydvest, vest og nordvest. Kommunens natur er ikke synlig på publikationerne. Vi har jo 30% skov, flere søer samt smukke sandstrande mod syd og især langs kysten mod nordvest, hvor Hornbæk Strand "brillierer". Helsingør Kommune bør i højere grad vise sit "format" ikke kun kulturelt, men også naturmæssigt. Tænk på, at store dele af kommunens areal ligger i "Nationalpark Kongernes Nordsjælland" et "kongerige" af naturoplevelser. De trykte publikationer viser blot en meget lille del af kommunens areal. Man mangler, at vise hele kommunens areal, så de besøgende kan få det rigtige indtryk af, hvad vi har at tilbyde i den nordøstlige del af Sjælland. Ved "Sveasøjlen" på "Havnepladsen" stod tidligere et stort skilt, som netop viste hele kommunens størrelse. Hvor er det blevet af? Man kunne også have et lignende informationsskilt ved Kulturværftet, og ikke mindst af alt, synes jeg, at vores turistforening næste år sørger for at få trykt et kort i sine foldere, som medtager hele Helsingør Kommune, så de besøgende kan se alle herlighederne! Kulturtilbuddene er sikkert møntet på én dagsturister. Vi vil gerne have, at turisterne bliver lidt længere!