DEBAT: Plant træer

Debat Helsingør - 09. juli 2021 kl. 20:27 Af Jørgen Bodilsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Træer har på mange måder en gavnlig indflydelse på klimaet. De opsamler CO2, de skaber ilt, og de opbevarer vand. Træer er den mest sikre måde at gavne klimaet på, modsat alle andre tiltag for klimaet, der kræver ressourer som batterier til el biler eller solceller.

Enhedslisten fik på sidste møde i By-Plan og Miljø udvalget vedtaget enstemmigt, at det skal undersøges, om kommunen kan anlægge en såkaldt arboret eller en botanisk skov. Tanken er at anlægge en skov, der skal vise mangfoldigheden i danske træer og buske. Kommunen finder et passende areal, borger og foreninger kan sponsorere træer, så vi får borgernes skov, vi alle sammen kan have en andel i. Der skal selvfølgelig være en styregruppe. Den kunne f.eks, udspringe af natur center Nyruphus.

Alle træer går jo ud på et tidspunkt. De store skønne træer, vi sætter pris på i dag, blev jo plantet for mange år siden. Så vi har ansvar for, at der også er store smukke træer til vores efterkommere.

Men en arboret (botanisk skov) er ikke det eneste, der bør gøres for at øge mængden af træer i kommunen. Der bør være en plan for at plante træer, ligesom boligforeninger og private grundejere bør gribe ideen og tænke på: hvor kan vi plante træer, og gerne også sikre mangfoldighed i træarter.

Tit hører man, at i Helsingør og omegn er der masser af træer. Den det lyder lidt som Brasiliens præsident, der mener, der er så meget regnskov i hans land, at de godt kan fælde løs. Men det er jo sådan set ligegyldigt, hvor på kloden træer står, for at påvirke klimaet.

Kommunalvalget nærmer sig. Mon ikke de politiske partier, der stiller op, vil sponsorere nogle træer, for at få "syndsforladelse" for alle de ressource, de bruger i valgkampen. Danmarks Naturforening vil nok også sponsorere nogle træer.