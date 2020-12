Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Pensionistkort - en »julegave« til pensionisterne

Debat Helsingør - 13. december 2020 kl. 07:39 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør, og Karin Steinberg, Espergærde

For et lille årstid siden lykkedes det med protester at forhindre afskaffelsen af pensionistkortet. Det kort, hvor pensionister i tre måneder kan rejse indenfor takst zonerne 01-99 for 595 kr. Nu bliver prisen hævet med 300 kr. fra 17.januar 2020 til 890 kr. Samtidigt bliver den såkaldte spærrezone, det at kortet ikke kan benyttes i tog i tidsrummet 7.00-9.00 og 15.00-17.00, udvidet til også at omfatte lokal tog. Hvilket for os, der bor i Helsingør kommune, betyder, at lokalbanen til Hillerød og Hornbæk banen også får spærretid.

Prisstigninger og forringelser begrundes jo altid med, at man skal harmonisere. Hvad med for en gangs skyld generelt at sætte priserne ned. Hele formålet med pensionistkortet er jo, at pensionister skal rejse mere, uden at skulle tænke så meget på, hvad en ekstra tur koster. Med prisstigningerne og forringelserne, vil flere måske tænke over, om de vil anskaffe et pensionistkort eller betale hver gang, og dermed begrænse det at komme mere ud og besøge familie og venner og andre oplevelser.

I foråret lykkedes det at forhindre afskaffelse af pensionist kortet. Lad os håbe på, at det lykkes at forhindre den langsomme slagtning, af pensionist kortet, med prisstigninger og forringelser.