Foto: Sarah Marie Winther

DEBAT: Passe på ældres liv = at tilrane sig magt?

Debat Helsingør - 15. juli 2020 kl. 10:42 Af Margrethe Kusk Pedersen, Sundheds- og Omsorgschef i Helsingør Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kære Ulla Kokfelt

Jeg deler fuldstændig din optagethed af den utroligt svære og triste situation, hvor corona holder beboere på plejehjem adskilt fra deres familier, som du skriver om i Frederiksborgs Amtsavis den 13 juli 2020. Det havde ingen ønsket.

Derfor er det også glædeligt, at der er åbent for besøg både inde og ude på plejehjemmene - og det er der også i Helsingør Kommune.

Det er dejligt for kontakten mellem beboere og pårørende - og det er godt, at hverdagen begynder at ligne sig selv igen.

Men der er også betænkeligheder og bekymring for vores allermest sårbare borgere - og alle har vi kunnet følge, hvordan netop plejehjemsbeboere har været skrøbelige over for smitte med corona virus. Derfor prøver vi at beskytte beboere så godt vi kan for udefrakommende mulig smitte - og gør os også klar til hurtigt at kunne opspore en evt. smittekilde.

Den 2 juli trådte den bekendtgørelse i kraft, der fortæller os, at nu kan der frit aflægges besøg både ude og inde hos beboere på plejehjemmene.

Selvom udgangspunktet efter bekendtgørelsen fremover vil være, at der ikke skal gælde restriktioner for besøg og de ikke kan afvises, er der samtidigt bekrevet, at institutionens ledelse fortsat skal sikre, at besøg på såvel udearealer som indendørsarealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Besøgene skal desuden gennemføres på en forsvarlig måde, hvilket institutionens ledelse ligeledes skal sikre.

Det gælder planlægning af besøg, rammerne for besøg - herunder at begrænse antallet af samtidige besøgende - og gennemførelse af besøg. Derfor har det særligt i de første dage for nogen været meget vigtigt, at besøgende kontakter lederen på det enkelte sted for at aftale besøg og eventuel brug af værnemidler under besøget, samt en snak om korrekt hygiejne og afstand. I takt med, at disse anbefalinger er kommet under huden på besøgende, er også dette minimeret. Jeg ved dog, at flere kommuner forsat beder om aftalte besøg hver gang, for det er en meget svær balance og et dilemmaved på den ene side at fjerne restriktioner og samtidig forhindre en uhyggelig smitsom virus at komme ind på et plejehjem. Corona er ikke forbi, men vi oplever vi har styr på det i Helsingør Kommune.

Er det at skalte og valte og tilrane sig magt? Det kan jeg på ingen måde få øje på - og det er på ingen måde det, der ønskes med den måde, vi griber hverdagen an. Jeg har hørt fra en enkelt familie, at ovenstående opleves sådan, men jeg deler ikke deres anklage.Andre pårørende giver udtryk for, at det opleves trygt, at der fortsat er stor opmærksomhed på at undgå smitterisiko ved besøg udefra. Men besøg, det kan man få!

Jeg mener vi har et forsat sundhedsfagligt ansvar som vi løfter, men det betyder ikke, at vi ikke skal blive ved med at gøre det så smidigt som overhovedet muligt at besøge sine kære på et af kommunens plejehjem i en tid med corona. Men vi skylder altså alle beboerne, at blive ved med at passe på dem, og det har vi tænkt os at gøre.

Måden man bliver mødt på er til gengæld afgørende vigtig, og selvfølgelig skal vi gensidigt have en ordentligt dialog om tingene