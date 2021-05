Senest er parkeringspladserne forsvundet på Kulpladsen, skriver læseren. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Parkering i Helsingør indre by

Debat Helsingør - 20. maj 2021 kl. 14:03 Af Claes Høgly, Arkitekt M.A.A, Stengade, Helsingør Kontakt redaktionen

Parkeringen i indre er nu så kaotisk at hverdagen som erhvervsdrivende i indre by er lidelse, og tanker om at flytte ud af byen er vemodig men nærliggende, efter at have drevet tegnestue i indre by i 44 år.

Hver dag har vi problemer med at ansatte ikke kan finde parkeringsplads med mindre de møder meget tidligt.

Der er flere grunde til at det er blevet helt umuligt, men den væsentligste er at parkeringen på Kulpladsen er nedlagt og at der bygges på Rådhustorvet og Sct. Anne Gade 4, samtidig med at der udføres vedligeholdelsesarbejder hos rigtig mange private mv. rundt i indre by.

Aldrig har der været så mange håndværkere i indre by.

Håndværkerne optager næsten alle parkeringspladser fra kl. 7 til kl.15 og når de skal arbejde i indre by kan de hente en parkeringstilladelse til at parkere på 2 timers pladserne hele dage.

Det er sådan set en fin ordning, men det går ud over alle andre erhverv i indre by.

Hvorfor kører ikke på cykel eller tager bus og tog, siger politikerne, men det duer ikke, vi skal til møder i løbet af dagen hvor vi bestemt ikke har tid til at tage tog og bus samtidig bor ansatte ofte i f.eks. Nygård eller Tikøb mv. og deres hverdag med at hente og bringe børn kan ikke hænge sammen uden en bil.

Det handler ikke om betaling for at parkere, det er et mellemværende mellem ansat og arbejdsgiver, så hvis bare det var muligt at betale for den ansattes parkering, var det til at håndtere, ved prisstigninger, men denne mulighed er nu væk med nedlæggelsen af parkeringen på Kulpladsen.

Mine kunder vil slet ikke deltage i møder i Helsingør da de ikke kan finde parkering i rimelig afstand, de vil godt betale for det er de vant til både i Hillerød, Hørsholm og København, men den mulighed er afskaffet med nedlæggelsen af parkeringen på Kulpladsen.

Dette betyder at møder bliver holdt uden for byen, således at det er os der har kontor i indre by der skal køre, hvilket igen medfører at når vi kommer tilbage fra et møde er det helt umuligt at finde en plads før omkring kl. 15 hvor håndværkerne er kørt hjem.

Nogen vil nævne at når byggerierne på Kulpladsen og Rådhustorvet mv. er overstået, så bliver det rimeligt igen, nej det gør det ikke, for så kommer alle de kommunale medarbejdere som i dag arbejder i Mitsubishi bygningen ved Kongevejen til at skulle have fast arbejdsplads nede i byen samtidig med at der kun er planlagt én parkeringsplads til hver af de nye boliger på Kulpladsen.

Der må gøres noget, byg nogle parkeringshuse, gerne underjordiske, byg dem centralt gerne med boliger ovenpå, men det skal gå stærkt, hvis man vil bevare, butikker med ansatte og liberalt erhverv i indre by, indtil de er bygget bør man tillade parkering på hvert et ledigt hjørne af byen.

Når man bygger skal man normalt anvise parkeringspladser til håndværkerne, og som jeg ser det kunne man godt anvise gågaden ved Domkirken, som en midlertidig parkering, det fint med gågader og pæne pladser mv. men hvis resten af byen dør, kan det jo være lige meget.

Der er fint at gøre byen mere levende og aktiv, men accepter at der skal etableres flere parkeringsparkeringsmuligheder, man burde sætte alt byggeri i stå i indre by indtil der er etableret parkeringspladser først til håndværkerne og derefter til de der skal bo og arbejde i de færdige bygninger.

Man bygger nu og håber på at klare parkeringen bagefter, det kan sammenlignes med, at man bygger en masse boliger i Espergærde og klarer rensningsanlægget bagefter, det bør gøres omvendt.