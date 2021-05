DEBAT: Pårørende-indsats skal styrkes

Som formand for Social- og beskæftigelsesudvalget har jeg i noget tid arbejdet fokuseret på at styrke indsatsen for de pårørende. Virkeligheden for mange pårørende er, at de - udover at være forælder eller ægtefælle - også skal agere både plejer, sagsbehandler, jurist og sygeplejerske. Det er svært og hårdt, og derfor har jeg også modtaget en del henvendelser fra pårørende, som føler sig slidt ned til sokkeholderne. Det er en uholdbar situation for alle.