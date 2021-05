Hornbæk havn skal udviudes med nye moler, ga mle skal erstattes og der skal ske en hel masse deroppe. Jeg kunne godt tænke mig et par fotos af den nuværende havn. Udvidelsen skal primært ske øst for havnen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Opråb fra Hornbæk-borgere: Nej tak til marina

Debat Helsingør - 18. maj 2021 kl. 12:54 Af Tine Finsen, Willemoesvej,Hornbæk Kontakt redaktionen

Vi har med glæde modtaget Helsingør kommunes beslutning om at lave en helhedsplan for udvikling af Hornbæk i området mellem de to bække.

Der skal ifølge dette forslag lægges vægt på lokale udviklingsønsker, værnes om naturværdierne, det unikke miljø, samtidig med at der skal være fokus på turismens behov. Dette vil naturligvis medføre mange forskellige ønsker og ideer. Dog er det påfaldende, at der allerede nu ligger en klar plan fra havnens side uden hensyntagen til miljøet omkring. Dette er i stor kontrast til de initiativer, der allerede nu er sat i værk som fjernelse af hybenroserne på vestre strand samt fritlægningen af Østre bæk. Begge dele med stor succes.

Derfor er vi en gruppe lokale borgere, der med denne skrivelse allerede nu ønsker at påpege nogle problemstillinger ved forslaget fra havnens side:

Havneudvidelsen mhp øget mængde bådpladser er ikke en attraktion i forhold til turisme, tværtimod, da det netop er det intime, idylliske miljø, som folk søger i Hornbæk.

Udvidelsen er kun til glæde for de få personer, der får bådplads (60).

Ventelister er ikke et problem i sig selv. Det ville betyde overkapacitet, hvis der ingen venteliste var. På havnens egen hjemmeside, udtaler havnefogeden, at "uddelingen (af bådpladser) besværliggøres af, at mange takker nej, selv om de har stået på listen i mange år." Sandsynligvis vil behovet for bådpladser ændre sig, når corona infektionen er overstået, og man igen kan rejse ud i verden. Dette vil nok også medføre en del bådsalg.

Hvilken havn ønsker vi ?

Snekkersten, Espergærde og Humlebæk havne har bevaret deres charmerende udtryk af fiskermiljø og intimitet på trods af lange ventelister og er alligevel udviklet med tidssvarende vandaktiviteter.

Østre strand er elsket af småbørnsfamilier. Ifølge planen vil Østre strand halveres i området mellem havn og Østre bæk. Dertil kommer bekymringen for, at der vil samle sig yderligere mængder af tang på den resterende del af stranden og dermed begrænse badning på Østre strand. Denne strand er værd at bibeholde, med tanke på de farlige strømforhold, der er på den vestre side af havnen og den store mængde besøgene der.

Mare trafik og mangel på P-pladser.

I forvejen er trafikken i højsæsonen voldsom og med mangel på parkeringspladser. Der bliver parkeret ulovligt overalt i byen. Hvordan skal byen kunne rumme den yderligere trafik? Dertil er Sildefiskebådmuseet også planlagt i havnen med forventet besøg og dermed trafik.

Havnens udvidelse virker ikke umiddelbart som værende en klimabevidst udvikling at satse på. Der skal være plads til flere store både med et stort forbrug af fossile brændstoffer. Dette må være helt i modstrid med kommunens ønske om på sigt at være klimaneutral.

Diverse omsiggribende tiltag i Hornbæk skal koordineres, så vi får et samlet velfungerende Hornbæk. Vi mangler turister, der også ønsker at komme om vinteren, og det vil udvidelsen af havnen næppe medvirke til. Udbygning og renovering af havnen skal udfærdiges således, at den stadig bevarer sit intime havnemiljø.

Udviklingen bør være på de klimaneutrale og ikke så pladskrævende aktiviteter såsom surf, padlesport og børnehavnebassin. Dette vil være attraktivt for turisme og lokalbefolkning.

Nej tak til en Marina! Ja tak til en hyggelig Hornbæk havn!

På vegne af en borgergruppe i Hornbæk

