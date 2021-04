Familiefejden mellem to familier i Nøjsomhed, som førte til store politiopbud, kostede en SSP-souschef jobbet. Foto: Presse-fotos.dk

DEBAT: Oplys os - eller hold SSP væk fra børn og unge

Debat Helsingør - 07. april 2021 kl. 09:57 Af Ulla Kokfelt, spidskandidat til Helsingør Byråd og folketingskandidat i Nordsjælland, Nye Borgerlige og Denise Rostgaard, kandidat til Helsingør Byråd og til Regionsråd Region Hovedstaden, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Helsingør Kommunes sharia- og kalifatbegejstrede souschef for SSP er nu blevet endeligt fyret for sin indblanding i et blodigt knivstikkeri mellem muslimske klaner.

Hvad der nærmere er sket, kan eller vil hverken kommune eller politi oplyse. Heller ikke chefen for SSP, Mikkel Müller, har kommenteret på sagen eller løftet sløret bare lidt.

Almindelig logik tilsiger dog, at fyringen må betyde, at souschefen ikke blot var et offer. Og almindelig sund fornuft tilsiger, at der kan være hold i flere af de mange historier, der cirkulerer omkring souschefens tidligere kommunale virke og omkring SSP´s kommunale ungdomsklubber Cube og Tetriz i hhv Vapnagaard og Nøjsomhed.

Men med manglen på almindelig oplysning er alt overladt til spekulation og rygter.

Der er uden tvivl nogle regler for personalesager, som myndighederne skal overholde. Men der er også hensyn at tage overfor borgerne, der trods alt har betalt den mærkværdige fest gennem mange år. Der er behov for viden om hvad i alverden, der er foregået, og ikke mindst om, hvad der nu skal ske.

Går man f.eks. væk fra at understøtte islamiske normer og regler, som ellers har været en integreret del i nogle - måske endda mange - af SSP's aktiviteter under den tidligere souschef? Det bør naturligvis forventes. At den slags overhovedet er forekommet, er faktisk en reel skandale, som SSP's chef Mikkel Müller bør spørges ind til.

Er det ikke er muligt at få mere at vide, er der ikke noget grundlag, som tilliden til SSP kan genopbygges på. Og så må Helsingør Kommune venligt men bestemt bedes om at holde SSP langt væk fra børn og unge i fremtiden.

