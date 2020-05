Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Om støtte til TV2

Debat Helsingør - 12. maj 2020 kl. 10:03 Af Christian Saggau, tidl. 1. viceborgmester, Hornbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Det fremgår af dagsordenen til kulturudvalget, at forvaltningen syntes det er en god ide, at sende 800.000. kr. til TV2/Charlie.

Tidligere er der allerede doneret 1,2 mio.kr. For de ekstra penge vil kommunen sikre, at serien »Sommerdahl« fortsat bliver optaget i Helsingør.

Forvaltningen mener også at vide, at en donation vil udvirke en øget omsætning i detailhandelen på 3 mio.kr. Og hvor ved de så det fra? Uden tvivl har en eller anden turistorganisation/interesseorganisation et eller andet regneark, som viser dette.

Jeg vil uden at blinke et øjeblik, kunne præsentere lige så mange regneark, som viser at det ikke har nogen væsentlig betydning for det lokale erhvervsliv, med flere optagelser til serien.

Det minder mig om en gammel sagsfremstilling fra forvaltningen, der mente at kommunen kunne øge sine indtægter i svømmehallen med 100.000 kr. pr. år, hvis man hævede vandtemperaturen med én grad. Altså varmere vand er lig med flere gæster i svømmehallen.

Vi var en del som foreslog, at man hævede vandtemperaturen med 10 grader, for så havde man en mio. kr. at gøre godt med.

Altså, skal vi ikke donere nye 2,5 mio.kr til TV2/Charlie, for så har vi en øget omsætning på 9 mio.kr. Det kunne så erstatte en stor del af den tabte omsætning på grund af coronaen. Keine Hexerei, nur behändichkeit - eller hvad ?

