DEBAT: Om borgmesterens nytårstale

Bestyrelsen i Ældre Sagen, Helsingør havde set frem til en gennemgang af de nye visioner på ældreområdet, om en ekstra indsats for at gøre noget for de ældre og svageste i samfundet. Mange af de ældre, har været isoleret og uden nævneværdige kontakter til omverdenen og ikke mindst til deres pårørende. Borgmesteren kunne også have omtalt manglen på plejehjemspladser, og om planerne for at afsætte mere tid til de varme hænder inden for omsorgsområdet. Tiden under og efter pandemien kommer også til at kræve en ekstra indsats over for de demente og deres pårørende.