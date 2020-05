Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Øresund som kloak? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Øresund som kloak?

Debat Helsingør - 27. maj 2020 kl. 09:01 Af Kristina Kongsted, byrådsmedlem (K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere troede man, at hvis man bare ikke kunne se affald, så gjorde det ingen skade. På den vis blev utallige søer og moser brugt som affaldsdepoter. Sporene er skæmmende. Øresund blev brugt på samme vis, og de menneskelige restprodukter ledtes urenset ud i en lind strøm. De tider er heldigvis forbi. Vi har i dag moderne rensningsanlæg, der skal sørge for, at vores farvand ikke er en kloak.

Læs også: København udleder store mængder kloakvand i Øresund

Men vi er gået videre end det. Så tidligt som i 1932 blev trawl forbudt i Øresund, godt nok pga. den tætte skibstrafik, men virkningen er tydelig, når man sammenligner med vores øvrige farvande i Danmark. De Konservative har arbejdet for Øresund både nationalt og lokalt:

- 2017 kom Øresundsakvariet, grundlagt 1973 under Københavns Universitet, på Finansloven. Med Jens Peder Jeppesen som nuværende faglig kapacitet udfører de en kæmpe opgave med formidling af livet i Øresund.

- 2018 var De Konservative med til at få stoppet for sandsugning i vores sund samt at få et beskyttet havområde strikkende sig 100 km fra Gilleleje til Kullen efter EU's havstrategidirektiv.

- 2019 vedtog Helsingør Byråd Vision 2030, hvor der bl.a. står, at vi skal arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund, og at vi i senest i 2030 ønsker en beskyttelse af havmiljøet i Øresund.

- 2019 aftaltes et §17 stk. 4 udvalg til "Beskyttelse af Øresund" lokalt i Helsingør Kommune. Formand er undertegnede.

Derfor havde jeg nær fået morgenkrydderen galt i halsen, da jeg læste i nyhederne, at der skulle udledes 290.000 kubikmeter urenset spildevand! Og så netop nu, hvor Øresund ikke har haft det bedre i lang tid; der er mere ålegræs end i nogen andre farvande, der er to små områder med Haploops, tunen er tilbage, der er flere torsk end nogensinde før, Øresund er med ca. 2000 marsvin det tættest marsvin "befolkede" område, der er tre slags delfiner. Øresund er i en stærkt positiv udvikling, og skulle vi ikke støtte den udvikling i stedet for at ødelægge den?

Stor var min tilsvarende glæde, da jeg læste, at projektet nu er udskudt i hvert fald indtil efteråret. Vi skal kræve at få ordentlig information, inden der sættes noget som helst i gang

relaterede artikler

Fagfolk skal se på beslutning om spildevand på vej ud i Øresund 25. maj 2020 kl. 20:03

Forvaltning: Tilladelse til at udlede spildevand står ved magt 25. maj 2020 kl. 14:27