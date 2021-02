Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Øresund er natur og kultur, og færger fortæller kulturhistorie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Øresund er natur og kultur, og færger fortæller kulturhistorie

Debat Helsingør - 07. februar 2021 kl. 07:32 Af Helle Øelund, formand for DN i Helsingør Kontakt redaktionen

Hvor ærgerligt for turister fra Sverige, når de ikke mere kan komme med færgerne. Så kan de ikke se den smukke indsejling til Helsingør, Kronborg eller de grønne områder, der omgiver byen. Til gengæld kan de køre hurtigt gennem en oplyst betontunnel, uden at se noget til Helsingør. Vender de om ved motorvejen i Mørdrup for at køre nordpå til Helsingør, næppe, mon ikke de kører videre mod København eller tyskland?

Og H-H- rejsende uden bil, skal med toget under Øresund. Rejsetiden kan let blive lige så lang som med færgerne, fordi det tager tid at skulle transporteres 20 m ned og op igen i begge ender af tunnelen.

Med tog eller bil under Øresund ser turister ikke Helsingør, vores kyst, de mindre bysamfund som Snekkersten udefra. Hvordan skal turister, der ikke i forvejen kender Helsingør og dermed indgangen til Danmark ad søvejen, se hvor dejligt her er! Man bliver snydt for Øresunds blinkende havoverflade, fuglene, svømmende marsvin, springende delfiner!

Og så nu, hvor vi ellers vil gøre Øresund til Nationalpark!

Jeg troede ellers, at Helsingør gerne ville have turister, mange turister. Set fra færgen tager byen sig utrolig charmerende ud med slot, smukke gamle huse, grønne omgivelser. Fra færgen kunne rejsende få lyst til at opdage Nordsjællands østlige hjørne, med fiskerlejer, natur og skove baggrunden.

Men om føje år kommer, der måske ingen turister ad den vej. Nordmænd og svenskere kører hurtigt gennem en oplyst cementtunnel. Hvordan kan de vide, hvad de går glip af? De er nok på vej til København med Tivoli, flere slotte, buldrende byliv, eller til Tyskland, uden at vide, hvad de går glip af, når de ikke ser den smukke by, de smukke omgivelser eller Kronborg fra havsiden.

Helsingør mister en stor del af sin kulturhistorie, som netop er forbundet med Øresund.

relaterede artikler