HH-forbindelsen er ikke en del af den nye trafikaftale - alligevel poster kommunen store midler i lobbygruppe. Foto: Vejdirektoratet/Trafikverket

DEBAT: Økonomiske bidrag til HH 2030 er imod kommunens interesser

Debat Helsingør - 07. juli 2021 kl. 08:19 Af Peter Pejtersen, talsmand Borgerinitiativet Stop HH Kontakt redaktionen

Byrådet skal tirsdag 21. juni tage stilling til, om kommunen fortsat skal betale 187.000 kr. årligt til lobby- og kampagneorganisationen HH 2030. Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen anbefaler, at Byrådet beslutter at stoppe bidraget til HH 2030.

HH 2030 udfører lobbyarbejde for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. HH 2030 skriver på deres hjemmeside: "Vi ser ingen årsag til at vente med at træffe beslutning om en fast forbindelse. Det er et veludredt samfundsøkonomisk lønsomt projekt, som skaber rigtige job, og vi kan hurtigt få spaden i jorden." (oversættelse fra svensk).

Men projektet er, som det foreligger, ikke til gavn for Helsingør Kommune. Jernbaneforbindelsen forudsætter bl.a. ekspropriation af 50+ ejendomme. Motorvejsforbindelsen må - da der hidtil intet sted i verden er boret en tunnel i så stor diameter og længde og under så vanskelige geologiske forhold - forventes at blive lavet som en sænkekassetunnel. Dette vil desuden være en billigere løsning. Til gengæld vil en sænkekassetunnel indebære gennemgravning af Egebæksvang skov etc. og udrette stor skade på havmiljøet i Øresund.

Det "veludredte og samfundsøkonomisk lønsomme projekt" er den såkaldte strategiske analyse gennemført af Vejdirektoratet og det svenske Trafikverket. Her står (side 18 og 118), at jernbane- og motorvejs-tunnel tilsammen vil give en netto-nutidsværdi på minus 3,4 mia. svenske kr. eller minus 6,5 mia. danske kr. Projektet er altså IKKE samfundsøkonomisk rentabelt!

Heldigvis er Byrådet enig i, at projektet ikke er til gavn for Helsingør Kommune. De fleste partier, som repræsenterer flertallet af "byrødderne" har i den lokale dagspresse taget direkte afstand fra projektet og/eller kaldt det en "ommer". Der synes at være politisk enighed om, at Egebæksvang må og skal forblive urørt, men det er ikke muligt med en sænkekassetunnel!

Så tilbage står spørgsmålet om, hvorfor Byrådet eventuelt kan mene, at vi skal fortsætte med at yde et årligt bidrag på 187.000 kr. til en lobbyorganisation, som modarbejder Helsingør Kommunens interesser, og som omgås letsindigt med fakta.

