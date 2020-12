DEBAT: Ødsel med værdierne

Helsingør kommune må være meget rig. Først rives et velfungerende bibliotek i et sundt og godt byggeri ned ved Marienlyst Alle' for at genopstå i gamle og nedslidte værftsbygninger, og døbes Kulturværftet. Det kostede kommunens 400 millioner, hvortil skal tillægges værdien af biblioteket på Marienlyst Allé, som nu ligger som opfyld på parkeringspladsen over for.