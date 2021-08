Se billedserie Ill: Tom Hansen og Claes Høgly

DEBAT: Nytænk stadiongrunden på Nordre Strandvej

Debat Helsingør - 26. august 2021 kl. 06:13 Af Forslaget er udarbejdet af arkitekterne Tom Hansen og Claes Høgly, Stengade 75, Kontakt redaktionen

Flere har stillet spørgsmål til det foreliggende forslag til bebyggelse, samtidig har kommunen besluttet at være klimakommune mv. og det mest miljørigtige man kan gøre ifb. byggeri, er at bevare og renovere de eksisterende bygninger mv.

Samtidig er det besluttet at Helsingør skal være fodboldlandsholdets hjemkommune, hvor landsholdet har aftalt at bo på Hotel Marienlyst, når de træner. På den baggrund er det besluttet at etablere en hybridbane tæt ved Marienlyst Hotel. Hybridbanen er pt. planlagt til at etableres ved Helsingør Hallen.

Vi har tidligere arbejdet en del med Nordre Strandvejs arealet, fordi der manglede boliger i kommunen, denne boligmangel er for nærværende løst ved at der bygges boliger på industrigrundene i Espergærde og på Hospitalsgrunden ved Esrumvej, ligesom det er besluttet at bygge flere hundrede boliger på arealet ved Rasmus Knudsens Vej, hvor af de 55 skal være almene boliger. Endvidere er der planlagt ca. 100 nye almene boliger på forskellige områder i Helsingør og Snekkersten.

Alle de planlagte boligområder er etageboliger enten til udlejning eller som ejerlejligheder.

Ovennævnte, er baggrunden for nærværende forslag, til nogle attraktive kystnære byggegrunde som individuelle haveboliger.

Forslag har nedenstående agenda:

- Bevar og renover den nuværende badmintonhal, udgiften udsættes.

- Bevar de eksisterende tennishaller og tennisbaner og spar flytningen.

- Bevar skydebanen og spar nyetableringen.

- Bevar den nuværende fodboldbane, byg den evt. om til en hybridbane, og renover den eksisterende tribune, toiletter og omklædning mv.

Opfør evt. en lille ny tribune i høj arkitektonisk kvalitet.

- Fodboldbanen tænkes benyttet som landsholdets træningsbane, tæt på Marienlyst Hotel, samt og til mindre opvisningskampe eller andre passende specialarrangementer.

- De resterende friarealer udstykkes til byggegrunde, i den lidt dyre kategori, bl.a. fordi kommunen savner attraktive byggegrunde.

Som det er nu, kan en liebhaver, som godt vil bygge et nyt kystnært hus i kommunen kun købe et gammel hus, rive det ned og bygge et nyt, og ofte er det så et bevaringsværdigt hus, der ønskes nedrevet, hvilket igen giver nye udfordringer.

Forslaget bygger på ovenstående punkter og indeholder 30 haveparceller, som vi tænker solgt direkte til slutbrugeren, dvs. at en køber kun får mulighed for købe en byggegrund og skal bygge på den inden for en fastlagt periode. Dette for, at hindre typehusfirmaer i at købe flere grunde, og bygge nogle ens kønsløse huse. Måske kan man tillade at et boligselskab køber en eller to grunde med henblik på at bygge nogle ungdomsboliger som bofællesskab.

Forslaget bygge også på at husene skal have en høj traditionel arkitektonisk kvalitet, som matcher de øvrige huse i området, dvs. husene på Nationernes Allé og Nordre Strandvej mv.

Husene tænkes udført af bæredygtige materialer med sedumtage, som mindsker regnvand på terræn.

Regnvandet skal føres til faskiner eller til det nærliggende fredede Lappestensbatteri.

Parkering: Boligerne har parkering på egen grund, men ud over det tænkes der at den nuværende parkering langs blokhusvej bevaret, ligesom vi tænker at der etableres offentlige parkeringspladser rundt på området, som kan benyttes af strandgæster, fodbold og tennisbrugere og gæster mv.

Hele den beskrevne øvelse, medføre at kommunen må stå som udvikler, dvs. byggemodne grundene og derefter selv sælge grunden til individuelle købene, en metode som benytte i vid omfang i andre kommuner, men ikke i Helsingør.

Denne metode sikrer at kommunen selv får provenuet i stedet for en projektudvikler. Kommunen fastsætter så selv hvilke restriktioner der skal være på bygninger og grundene, f.eks. kunne det være fint hvis grundene kun havde en afskærmet terrasse på terræn og en mere ugenert altan på første sal. På den måde vil arealet fremstå som en parkbebyggelse med store friarealer mellem husene.

Økonomi: Forslaget omfatter som nævnt 30 byggegrunde som skønnes at kunne indbringe i alt ca. 120 mill. kr.

Byggemodningen incl. etablering af hybridbane skønnes at koste ca. 20 mill. kr.

Flytning af tennishallerne og etablering af et nyt ketchercenter stoppes, og bygningerne bevares og renoveres, denne besparelse skønnes at beløbe sig til ca. 60 mill.

På sigt tænker vi at der etableres en ny Restaurant Sommariva nogenlunde samme sted som nu, men med et anneks som kan indeholde offentlige toiletter og en kiosk, som måske også kunne udleje surfboard mv.

Det nærliggende Petersborg, er ikke egnet til boliger, og er formentlig til salg, derfor foreslår vi, at den gældende lokalplan ændres så det vil være muligt at benytte arealet som firmadomicil hvor man kun må bygge i haven mod syd, således at man kan bevare alle de bevaringsværdige træer i forhaven. Det rette firmadomicil kan formentlig få stor glæde af fodboldbanen og det nærliggende Marienlyst Slot til receptioner og større arrangementer.

