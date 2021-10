Der er i dag kun et plejehjem i Espergærde. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Nyt plejehjem skaber politisk uenighed

Debat Helsingør - 21. oktober 2021 kl. 09:30 Af Jens Kirkegaard, arkitekt, Espergærde, kandidat for Dansk Folkeparti til region og kommunevalget Kontakt redaktionen

Om et nyt plejehjem skal ligge i Espergærde eller Snekkersten har delt vandene lokalt og de politiske partier. Desværre ser vi igen et skoleeksempel på en "Hovsaløsning", fordi administrationen foreslår placeringen på to grunde ejet af kommunen, og ikke en lokalitet valgt på baggrund af borgerinddragelse og offentlig debat.

Bag placeringen foreligger der ikke en byplanmæssig analyse af et plejehjems sammenhæng med lokalområdet i øvrigt. I DF har vi bedt om, at hjemmet bliver i Espergærde, men uden at pege på en bestemt lokalitet, for at give en så væsentlig investering den optimale beliggenhed og en planlægning, der inkluderer infrastrukturen i det offentlige rum - og ikke bare en administrativ løsning.

Som fx i Horsens kommune, hvor det senest opførte plejehjem fik den bedste beliggenhed i det nye havnebyggeri med en kantine i stueetagen ud mod promenaden, så man kunne invitere befolkningen ind på tre stykker smørrebrød eller en kop kaffe som et offentlig tilbud, hvor alle kunne nyde udsigten til havnelivet.

Og samme tankegang med at skabe kontakt lokalområdets borgere har vi set i plejehjemmet Strandhøj i Espergærde, hvor kantinen i perioder har haft mange ældre gæster fra den gamle bydel, der gennem brugen af kantinen har fået et nyt fællesskab, der desværre gik tabt under Corona-restriktionerne.

Helsingør kommune står overfor, at skulle udarbejde en ny byanalyse for Espergærde som baggrund for en kommende bevarende lokalplan, hvor udviklingen af Espergærde også bør indeholde forslag til såvel bofællesskaber for ældre som et nyt plejehjem.

