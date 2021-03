DEBAT: Nye Borgerlige nej til HH-forbindelsen

En HH-forbindelse kan betyde, at store mængder trafik flytter fra Øresundsbroen til Helsingør, at trafikken fra færgerne flyttes fra Kongevejen i Helsingør til Espergærde og øges betragteligt, en overhængende risiko for omfattende udgravninger til en cut and cover tunnel gennem smukke Egebæksvang, etablering af en trafikplads ud for Flynderupgårds marker samt etablering af et hævet togvendingsanlæg ved Øresundskysten i Snekkersten.