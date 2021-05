Læseren mener ikke, at Havnekaréen harmonerer i farve eller arkitektur med husene i området. Illustration: Arkitekt Lars Krogh Hansen

DEBAT: Nybyggeri i Helsingør

Debat Helsingør - 12. maj 2021 kl. 06:48 Af Nina Skydsgaard, Sct. Olai Gade, Helsingør Kontakt redaktionen

Helsingør er en smuk by, som hvert år besøges af mange turister. Noget af det, der gør den særlig, er den gamle velholdte bykerne med huse i forskellige farver, kirker, kloster og brostensbelagte stræder.

Er det ikke også netop det, mange af os nyder, når vi besøger byer rundt om i Europa - de gamle fine velbevarede bykerner, hvor man har haft respekt for arkitekturen, når man har måtte bygge nyt imellem det gamle?

Helsingør kommunalbestyrelse har ved den senest vedtagne lokalplan i 2017 blandt andet ønsket at sikre byens særlige kulturhistorie og arkitektur: »anvendelse af mursten og malede trævinduer er afgørende for fastholdelsen af byens helhed og autentiske udtryk ved ombygning og nybyggerier.«

Alle beboere i bykernen har derfor netop fået besked om, at kommunen nu efterser om alle vinduer lever op til disse krav.

Det er godt, at kommunalbestyrelsen tager opgaven med at sikre byens arkitektur alvorligt, men er mursten og trævinduer nok for at fastholde byens helhed og autentiske udtryk?

Udviklingen med de nye beboelsesområder på vej hjørnet bl.a. af IL Tvedesvej/Rosenkildevej og Havnegade er bekymrende, for det virker som om ønsket, der ellers er tydeligt udtalt af kommunalbestyrelsen, bliver udvandet.

Havnegadeprojektet, Havnekaréen, harmonerer ganske enkelt hverken i farver eller arkitektur med husene i området. De mørke mursten, store vinduespartier uden sprosser og den asymmetriske taghældning kan hverken kaldes autentisk eller medvirkende til at fastholde byens helhed. Man kan kun være glad for, at byggeriet endnu ikke er gået i gang og håbe på, det skyldes manglende interesse, så projektet må opgives.

Byggeriet på IL Tvedesvej/Rosenkildevej har igen store vinduer uden sprosser og virker alt for højt og voldsomt i området. Det handler nok om at få så mange boliger som muligt indenfor de givne kvadratmeter, men det bliver på bekostning af den ønskede fastholdelse af byens helhed.

Nogle vil mene, at det er et spørgsmål om smag, og at kontrasten mellem nyt og gammelt er interessant, men når der er en erklæret politik og en vedtaget lokalplan, er det jo den, der skal følges, lige som det gælder for borgernes vinduer. Arkitekter og investorer har uden tvivl deres egne dagsordener, hvor der i højere grad er risiko for at penge og prestige er i fokus.

Erfaringen viser, at er et byggeri først opført, skal der uendeligt meget til, at det rives ned igen, så længe det ikke er saneringsmodent. Findes der mon andre eksempler end den sorte klods, busterminalen, på Rådhuspladsen, der er blevet revet ned efter en kort levetid?

Derfor er det selvfølgelig overordentligt vigtigt, at hvert eneste byggeri, der gives tilladelse til i Helsingør, er en gevinst for helheden og det autentiske udtryk, som det er ønsket.

Der er mange gode eksempler på smukt nybyggeri i byer, der kan sammenlignes med Helsingør. Måske skulle vores kommunalpolitikere lade sig inspirere af hinanden...