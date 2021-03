Foto: Thomas Olsen

DEBAT: Nu må det være nok

Debat Helsingør - 08. marts 2021 kl. 15:32 Af Erik Rasmussen, Fiolgade, Helsingør Kontakt redaktionen

Ventetid er lang tid.

Og ventetid er noget, vi alle er blevet stillet overfor.

Vi er blevet bedt om at være tålmodige, og de fleste af os har uden tvivl fulgt det gode råd.

Jeg hører til gruppen over 85 år, så jeg fik af den grund et venligt brev om, at nu kunne jeg blive vaccineret. Hurra for det. Men der var et lille men. Det var ikke muligt at finde hverken tid eller sted for en mulig vaccination.

Heldigvis har jeg en hustru, der ikke sådan uden videre giver op.

Hun prøvede og prøvede, og pludselig var der bingo.

Jeg kunne få en tid søndag den 21. februar i Øksnehallen i København.

Der var ingen tvivl i mit sind, så det var bare om at sige ja tak.

Den 16. marts får jeg mit andet stik så hurra for det.

Alt er således godt for mig, men alligevel er jeg lidt trist til mode. Hvorfor?

Fordi jeg er så uendelig træt af høre en ulidelig strøm af politikere, der kværulerer over det samme igen og igen.

Så synes de, at det er synd for børnene. Så er det synd for de ældre, det er synd for butiksejerne m.fl. Og så ønsker de en langtidsplan for hele covid-19 indsatsen.

Ingen kan og skal være i tvivl om, at det ER synd for rigtig mange mennesker, og alle ønsker at komme hvert eneste menneske til hjælp.

Men der er tale om en alvorlig pandemi, det vil tage tid at nedkæmpe.

Derfor er det yderst beklageligt, at visse politikere tramper rundt i spinaten - allermest for at høre sig selv!

Deres evindelige ordskvalder er ikke til gavn for nogen som helst, og det er i hvert fald ikke til gavn for kampen mod Covid-19 og B 117 m.fl.

Tværtimod skaber det en uro blandt borgerne. Og mistillid til det offentlige.

Sidste nyt på stammen er oplysningen om, at danskerne først kan være færdigvaccinerede medio juli måned.

Altså endnu en chance for at brokke sig. Men til gavn for hvad?

Sagen er i al sin enkelthed, at EU ikke har kunnet skaffet et tilstrækkeligt antal vacciner.

Nu kan det måske vise sig, at alliancen mellem Israel, Østrig og Danmark kan skaffe mere vaccine til os. Hvem ved?

Vi ved med sikkerhed, at brokkeriet blandt visse politikere vil fortsætte i uendelighed, men kan vi ikke blive om, at nu må det være nok?