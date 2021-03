DEBAT: Nu må byrådet træde i karakter

At komme igennem på mail eller per telefon var umuligt.

Tilsyneladende er det kun i Hillerød, vi borgere i Nordsjælland kan blive vaccineret, hvis vi ikke har kræfter og helbred til at tage Danmark rundt for at blive vaccineret.

Det må nu være på tide at vore lokale byråd sørger for at borgerne ikke skal bruge dage og nætter for at kæmpe for en plads.