DEBAT: Nu er der gået politik i HH-forbindelsen

Af Flemming B. Priem, Civilingeniør, Jellerød Have, Kokkedal

Den 30/3 bringer Amtsavisen atter en artikel: »Klar S-melding om en HH-tunnel«, der naturligvis drejer sig om to tunneler for henholdsvis biler og tog. I den forbindelse er planen om en marin nationalpark i Øresund tilsyneladende gået i glemmebogen. Disse store projekter karambolerer med hinanden.

Vejdirektoratet og svenske Trafikverket har analyseret og fremlagt, får i højeste grad indflydelse på projektet om en marin nationalpark i Øresund. Her befinder politikerne sig mellem Scylla og Charybdis, og der må træffes et valg mellem natur og teknologi. To HH tunneller vil blive årsag til en betydelig klimapåvirkning, som ikke indgår i analysen. Lægger man klimapåvirkningen fra produktion og