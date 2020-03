Direktør Stella Hansen, Helsingør Kommune

DEBAT: Normeringer på plejehjem tilpasses efter behov

Debat Helsingør - 08. marts 2020 kl. 12:04 Af Stella Hansen, direktør, Helsingør Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nationale forskningsenhed VIVE offentliggjorde for nyligt en undersøgelse af normeringen på danske plejehjem. Undersøgelsen er bestilt af FOA og Ældresagen. Undersøgelsen har efterfølgende givet anledning til en del debat, også lokalt, hvor Rune Oliver Christensen i Frederiksborg Amtsavis den 26. februar påpeger, at Helsingør Kommune ifølge undersøgelsen har færre medarbejdere pr. beboer i nattetimerne end landsgennemsnittet.

Det er korrekt, at Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet om natten i hverdagen (25,1 beboer pr. medarbejder mod 21,5 på landsplan). Det fremgår imidlertid ikke, at Helsingør Kommune til gengæld har højere normeringer på både dag- og aftenvagter end landsgennemsnittet.

Faktisk er det sådan, at normeringerne i dagtimerne på hverdagene er blandt de højeste i landet. Med en normering på 2 borgere pr. medarbejder er der kun tre kommuner i Danmark, der har bedre normeringer i det tidsrum. Når vi har valgt at fordele ressourcerne på den måde, så hænger det sammen med, at det typisk er i dagtiden i hverdagen at mange af de gøremål, der sker i samspil mellem medarbejdere og beboere foregår, mens de fleste beboere sover i nattetimerne, og kun bliver tilset, ved særlige behov.

Plejehjemmene i Helsingør Kommune har alle, uanset størrelse, minimum 2 medarbejdere på arbejde om natten, hvoraf mindst den ene er uddannet social- og sundhedsassistent. Der er desuden altid mulighed for at tilkalde den udkørende sygepleje - nat akutteam. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der løbende sker justeringer af normeringer. Eksempelvis hvis man i perioder har særligt urolige eller plejekrævende beboere, der har ekstra behov om natten.

Det er naturligvis relevant at diskutere normeringer i forhold til service til borgerne. Og det er en politisk opgave at fastlægge det ønskede niveau. Fordelingen mellem dag-, nat- og aftennormeringerne i Helsingør Kommune er udtryk for, at kommunens plejehjemsledere prioriterer de tildelte ressourcer der, hvor de ser det største behov for borgerne.