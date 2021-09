Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Nordsjællands Park og Vej ( NSPV )- rapport om NSPV - kommer den før valget?

Debat Helsingør - 29. september 2021 kl. 06:49 Af Ken Torpe Christoffersen Formand for Grundejerne i Helsingør(GIH) Kontakt redaktionen

Formanden for Helsingørs Erhvervs - og Industriforening - Jacob Runge - havde et debatindlæg i HD den 25.09, hvor han undrer sig over, at den interne rapport om NSPVs egen drift og måde at byde på private opgaver skulle kortlægges - først offentliggøres EFTER valget den 16.11. NSPV er ejet og stiftet af Helsingør og Fredensborg kommune, og bestyrelsen består af byrådsmedlemmer fra de to kommuner, direktøren og to medarbejdervalgte medlemmer.

Foreningen for Grundejere i Helsingør ( GIH ) er sådan set helt enige i Jacobs betragtning omkring tidspunktet for rapporten, der burde være klar ( og nok er det ) og hele set-uppet omkring NSPV burde være et valgemne for alle partier i denne valgkamp - men det virker som om det er et særdeles ømtåleligt emne og ingen vil rigtig bringe den på banen - rapporten havde været et oplagt emne, omend rapporten er lavet og gennemført internt i NSPV, hvilket trækker en del af værdien ud.

Der hvor GIH ikke er enig med Jacob Runge, er at han alene klandrer Claus Christoffersen og Donatzky for denne manglende håndtering og offentliggørelse af rapporten, men hvorfor ikke nævne den konservative Michael Mathiesen, Flemming Rømer (DF ) eller venstremanden Lars Egedal - for mig at se sidder de alle på hænderne og varetager egne interesser i stedet for at vise transparens og åbenhed - noget som burde være åbenbart for sådan en virksomhed, der ejes af kommuner.

NSPVs vigtigste kunder er de to kommuner - og det blev pointeret ved stiftelsen af NSPV, at det skulle være den absolut primære opgave og ikke at udføre opgaver for private, som det sker i dag - og hvorfor skal et kommunalt selskab overhovedet konkurrere med det private erhvervsliv?

Derudover har banker, pensionskasser, andre investorer og politikere anbefalet, at danske virksomheder valgte professionelle bestyrelser for derved at give virksomheder de bedste vilkår for den videre drift.

Hvad er baggrunden for at vi / kommunerne med NSPV og Helsingør Forsyning ikke mener at det skal være tilfældet og hvorfor er det ikke et valgemne?...

Det er begge virksomheder med markant omsætning, mange medarbejdere og en størrelse hvor vi burde kunne forvente andre end byrådspolitikere i bestyrelsen, men også professionelle bestyrelsesmedlemmer med den nødvendige viden om de pågældende virksomheder og deres drift. - blot til info ved vi godt, at der i Helsingør Forsyning skal vælges en udefrakommende person ind i bestyrelsen, men vedkommende har praktisk ingen mulighed for reel indflydelse i bestyrelsen.

Der er jo en klar begrundelse for hvorfor Finanstilsynet har klare krav til sammensætningen af bestyrelser med krav til specifikke skills i banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber, hvorfor har vi ikke den tilgang til disse markante lokale selskaber? Er der blot et ønske om at varme taburetterne, eller?- andre kommuner har allerede valgt anderledes