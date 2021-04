DEBAT: Nordkyststi eller bare fri passage

I onsdagsudgaven af Frederiksborg Amts Avis skrives en artikel om en eventuel nordkyststi. I artiklen beskylder Janus Kyhl (K) Jan Ryberg for ikke at kende passagen på Nordkysten og at der trods smal strand er muligt at gå langs vandet. Det er åbenbart Janus Kyhl der ikke selv kender Nordkysten.