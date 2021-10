Borgmesteren er klar til at se på et salg eller en bortforpagtning af Helsingør Camping. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Nogle bud på, hvor vi kan spare

Debat Helsingør - 23. oktober 2021 kl. 08:01 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen

Socialdemokraten Erik Stubtoft efterlyser bud på, hvor rammebesparelsen skal findes - og gerne før valget.

Den 11. oktober vedtog byrådet budgettet for næste år. I min budgettale gav jeg nogle bud på, hvor vi kunne finde besparelser:

-Vi kan lade Det Danske Madhus flytte til Albertslund, som de gerne vil

-Vi kan se budgettet for vintertjenesten grundigt igennem. Budgettet er på mere end 9 millioner og øges fra år til år til trods for et mindre forbrug.

-Vi kan sætte Kronborgstafetten på pause ligesom forebyggelseskurset Rigtige .

-Vi stoppe med at lade kommunen drive campingpladsen ved Grønnehave Strand samt Vandrehjemmet, indføre samme serviceniveau i kommunale og selvejede haller, stoppe for boost i skolerne samt stoppe med kørselsydelser ud over det, vi lovmæssigt er forpligtet til.

Ovenstående eksempler repræsenterer en besparelse på omkring 5 millioner, hvilket er en god del af de 14 mio. vi skal finde på næste års budget. Men vi har i den konservative gruppe brug for det nævnte katalog over ikke-lovpligtige opgaver i vores videre arbejde med at finde resten af besparelsen.

Når det gælder det specialiserede socialområde står vi over for en opgave vi og andre kommuner er blevet pålagt. Ifølge forårets økonomiaftale, som den socialdemokratiske regering og KL står bag, skal kommunerne få styr på udgiftsvæksten og prioritere samtidig med, at der skal sikres en høj socialfaglig kvalitet.

Der var nogle bud fra den konservative gruppe, og jeg håber, at Erik Stubstof også kan få svar her i avisen fra sine partifæller i socialdemokratiet.

Benedikte Kiær

borgmester

