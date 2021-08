Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Nej til flidskarakterer - Ja til frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Nej til flidskarakterer - Ja til frihed

Debat Helsingør - 31. august 2021 kl. 07:25 Af Knud Mogensen,Tikøb, 1.Stedfortræder i Helsingør Byråd for Radikale Venstre og kandidat til KV21 Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet kommer nu med et forslag om endnu en detailregulering af folkeskolen. De ønsker blandt andet at indføre flidskarakterer.

Vi skal stoppe den evige detailstyring af folkeskolen. Måske skulle vi i stedet lukke skuffen med alle de fikse ideer, slippe fagkundskaben fri og have tillid til de lærere og pædagoger, der arbejder med vores børn.

Elever skal ikke have flere karakterer. De skal have mere plads til at fordybe sig, stille nysgerrige spørgsmål og blive opslugt af noget - uden hele tiden at skulle bedømmes. Jeg er bange for, at den voldsomme stigning i angst og depression blandt børn og unge hænger sammen med, at vi mere og mere jagter ydre mål.

Vi er ikke ret gode til at lære vores børn, at ting giver mening i sig selv. At det har værdi at være i nuet - også uden at det bliver mål og vejet. Det hele kommer til at handle om, at man skal gøre tingene for at opnå noget: en højere karakter, en god uddannelse eller et bestemt job. Det gør ikke én glad. Det gør en sårbar.

Så hjælper det ingenting at lave en karakter mere - heller ikke en flidskarakter. Tværtimod. Lad os i stedet tale om, hvordan vi laver en skole, hvor alle elever bliver en del af skoledagen.

Tænk hvis alle børn struttede af selvværd og virkelyst, hvis skoledagen var tilpasset den enkelte skoles behov. Vores børns frie tid var mere leg og samvær og mindre tid alene foran en skærm.

Og vi skal sikre at de lærere, vi uddanner, har lyst til at undervise i folkeskolen.

Skolen skal sættes fri og gøre vores børn trygge i troen på, at verden ligger åben for dem. Vores børn skal have tillid til egne evner. Og tillid til, at der er muligheder for alle - uanset om man får en høj karakter i dansk, matematik eller flid. Det er der alt for mange børn, der ikke har. I dag er der alt for mange børn, som ikke føler sig hjemme i skolen. Børn, som aldrig oplever, at skolen bliver en trædesten til muligheder i livet. For dem er skolen meningsløs.

Tænk, hvad vi kunne opnå sammen i Danmark, hvis vi have tillid til fagkundskaben og gav vores børn mere frihed til at være børn.