DEBAT: Nedrivning af hvad som helst?

Påstanden om "voldtægt af Grundlove til at bevare hvad som helst" fik Bertel Johansen ikke ret i vedr. Strandvejen 127, idet et flertal af konservative og socialdemokrater på udvalgsmødet mandag aften fik gennemtrumfet at give grønt lys til at rive strandvejsvillaen ned. Dette til trods for, at embedsmændene i kommunen havde anbefalet, at politikerne sagde nej til en nedrivningstilladelse, idet villaen er bevaringsværdig ifølge SAVE-registret. Men som Jens Bertram (K), der gik ind for en nedrivning, udtalte til Dagbladet, så havde han "svært ved at se det rigtige i indstillingen fra embedsmændene".