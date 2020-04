Tikøb er i dag et levende samfund med blandt andet egen Kulturnat. Men kollektiv trafik er en af betingelserne, skriver læseren. Foto: Picasa

DEBAT: Nedlæggelse af 390R - visionsløs beslutning

Debat Helsingør - 28. april 2020 kl. 09:51 Af Knud Mogensen, Tikøbborger og 1. Stedfortræder I Helsingør byråd for Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Et flertal i Region Hovedstadens trafikudvalg har besluttet at der skal findes en besparelse på 15 millioner på det kollektive trafik i 2021, jeg har læst at en af besparelserne i sparekataloget, er nedlæggelse at busrute 390R fra Helsingør til Helsinge, der går igennem Gurre og Tikøb, videre imod Helsinge.

Det må bare ikke ske. Den buslinje er alt afgørende for sammenhængskraften i udkanten af Helsingør kommune og en livsnerve for Gurre og Tikøb.

Vi må sikre at de små "udkants " landsbyer ikke bliver isoleret. Tikøb er en velfungerende landsby med egen skole til og med 6 klasse, flere elever bruger bus 390R til og fra skole. Derudover tager de ældre elever der går i 7 til 10 klasse, erhvervsskolerne eller gymnasiet, bus 390R til Helsingør eller Helsinge. Der er også en del der arbejder på tværs af kommunen og pensionister der deltager i aktiviteter i Helsingør, som benytter ruten.

Jeg har fuld forståelse for, at der altid er en økonomisk vinkel på alle beslutninger og budgetterne skal hænge sammen. Det vil dog være klædeligt hvis Region Hovedstadens trafikudvalgs beslutninger, har en sammenhæng med kommunernes visioner og ses i et større og længere perspektiv. Det vil være fuldstændigt visionsløst at nedlægge 390R og meget ødelæggende for Tikøb & Gurres fremtid.

Alt kan ikke udregnes i et Excel ark, der er også mennesker og borger bag de beslutninger der tages. Vi må som borger og beslutningstager, se det som en investering at vi opretholder buslinjer på tværs af regionen, det er alt afgørende for tilflytning til landsbyerne. Her må der være en solidarisk udligning, så de bus og toglinjer der giver overskud, er med til at betale for og opretholde de buslinjer der ikke er overskudsgivende, men en nødvendighed for sammenhængskraften i vores region.

Vi oplever for øjeblikket en tilflytning til Tikøb og Gurre af mennesker der ønsker at bo ude "på landet" men tæt på byen. Det vil vi meget gerne have fortsætter, den offentlige transport spiller en altafgørende rolle for at det fortsætter. Fortsatte besparelser på den kollektiv trafik, vil udhule hele ideen med kollektiv trafik og der vil være færre det benytter det. Det er en udvikling der skal stoppes.

Et spørgsmål jeg stiller mig selv. Hvordan skal borgere fra Tikøb & Gurre, der ikke har bil, komme ind til det nye Sundhedshus i Helsingør, når det står færdigt om nogle år?

Den kollektive trafik står også højt på klimadagsorden og er med til at nedbringe CO2 udslippet. Endnu et godt argument for at investerer i den kollektive trafik.

Så kære regions & kommunal politiker, lad os få de store fremtidsbriller på, når vi tænker kollektiv trafik og generel infrastruktur i vores regionen.

Knud Mogensen

Tikøbborger &

1. Stedfortræder I Helsingør byråd for Radikale Venstre