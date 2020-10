DEBAT: Nedlæg ikke 803

I forslaget til den nye busplan, som træder i kraft i efteråret 2021, har Movia og Helsingør Kommune valgt at nedlægge bybuslinjen 803 og at erstatte dele af 803s linjeføring med den regionale bus 353.

Det er en rigtig dårlig idé. Det vil få stor betydning for de mange beboere i Hellebo Park, Snerlehøj I og II, beboere på Stubbedamsvej, Snerlevej, Rønnebær Allé og tilstødende veje.

Det vil betyde, at alle os der benytter 803 vil få langt dårligere busbetjening med 353:

· Vi vil kun have busbetjening 1 gang i timen lørdag, søndag og om aftenen. Så lørdag formiddag, når vi har været på indkøb i Helsingør by, kan der være 1 time til den næste bus.

· Når 353 kommer fra Kokkedal er det svært at undgå forsinkelser på ruten, så os der står og venter på f.eks. Snerlevej og Stubbedamsvej og skal videre med tog eller bus, kan aldrig regne med at nå en videre forbindelse eller at nå rettidigt på arbejde.