Ulla Kokfelt, Nye Borgerlige Foto: Martin Kay Hansen

DEBAT: Nedlæg Integrationsrådet

Debat Helsingør - 20. oktober 2020 kl. 10:16 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, Folketingskandidat og 1. suppleant for Nye Borgerlige i Nordsjællands storkreds samt spidskandidat til byrådet i Helsing Kontakt redaktionen

Efter KV17 valgte et flertal i Helsingør Byråd at oprette et Integrationsråd til at rådgive om integration og minoriteter - igen.

Et kig i Integrationsrådets referater åbenbarer, at rådet er en fiasko - igen. Integrationsrådets aktiviteter og gavmilde pengegaver er i bedste fald latterlige og i værste fald skadelige for enhver integration.

Rådet smider om sig med penge. Jeg nævner i flæng: 50.000 kr til babyleg i ghettoen Nøjsomhed, 50.000 kr til ophold i Helsingør Ferieby for indvandrerfamilier, 18.000 kr til fortsættelse af et sharia-kompatibelt svømmehold, 15.000 kr til den altovervejende islamiske kvindegruppe Bydelsmødre og 7000 kr til et ensidigt debatarrangement om global flygtningepolitik.

Efter sidstnævnte, konkluderede Integrationsrådets formand, at det er »retorikkens tone«, der er hæmskoen for den manglende integration. Man tager sig til hovedet.

Værre er dog, at rådet naivt afholder direkte integrationsskadelige aktiviteter. I 2019 udpegedes Integrationsrådets medlem Muhammad Kamel - formanden for den sidenhen ulovligt etablerede Nour-ul-Islam moské og koranskole på Løvdalsvej - som medlem af Helsingør Skoles bestyrelse. Øget kendskab til moskéens eksistens og virke har i den mellemliggende tid ikke fået Integrationsrådet til at ryste på hånden overfor hr. Kamel, hans moské, koranskole og bestyrelsespost på Helsingør Skole.

Tværtimod. Integrationsrådet har lige holdt møde i moskéen inkl dialog om social kontrol. Og efter mødet anbefaler rådet nu, at moskéens aktiviteter omkring hjælp til lektier og ansøgninger skal »synliggøres for en bredere kreds af borgere«. Integrationsrådet sender altså folk direkte i kløerne på moskéen. Så naiv er der faktisk ingen undskyldning for at være længere.

Moskéen arbejder for alt andet end integration - fx advares der direkte mod jul. Det er i det hele taget naivt at tro, at nogen moské arbejder for integration og mod social kontrol.

Integrationsrådet i Helsingør aner tydeligvis ikke hvad det foretager sig og bør nedlægges.

Ulla Kokfelt

Espergærde

Folketings- og byrådskandidat samt 1. suppleant til Folketinget i Nordsjælland, Nye Borgerlige