Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Naturnationalparker: Naturen på museum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Naturnationalparker: Naturen på museum

Debat Helsingør - 28. september 2021 kl. 19:47 Af Jens Graff, Humlebæk Kontakt redaktionen

Danmarks Naturfredningsforening var lørdag, den 25.9.2021 vært for et lokalarrangement på Toldkammeret i Helsingør med byrådspolitikere fra Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg kommunerne, hvor temaet var, hvorledes de af staten udpegede arealer til naturparker skulle modtages.

Læs også: Hegn og naturnationalparker fyldte meget til velbesøgt naturdebat

Tænk at man i dag har sat naturen på museum i et antal naturparker i hele landet. Og vi skal være taknemmelige for det! Jeg synes, det er en falliterklæring for den danske natur, at den skal indskrænkes til nogle politisk udpegede naturparker i stedet for at møde den i nærområdet.

Hvordan er det kommet så vidt? Befolkningstallet i Danmark bliver ved med at vokse. Ikke fordi vi bliver flere danskere - tværtimod falder befolkningstallet i Danmark for etniske danskere, men stiger pga. indvandring. Altså mere trængsel med flere borgere, der føler sine særlige ønsker forbigået og derfor stedse stiller nye krav til politikerne.

Hvor er politikerne i dette spil? De har forladt værditænkning til fordel for mikro ledelse, hvor de hele tiden sidder med specialønsker fra borgerne, i stedet for at tænke i grundlæggende værdier, hvor befolkningen kan være i tæt kontakt med naturen. Naturen er blevet en knap ressource efterhånden som byerne vokser og vokser og optager den plads, som naturen burde have krav på. Bynære arealer bebygges, og det allerede bebyggede areal bygge-fortættes.

Løsningen burde for længe siden have været at sætte et "alt optaget" skilt ved bygrænserne. Jamen, vi bliver flere og flere ældre, jamrer kommunerne, så vi er nødt til at invitere unge børnefamilier til kommunen, for ellers kan vores budgetter ikke hænge sammen. Er det ikke blot at parallelforskyde problemerne? Vil man ikke sige det samme om 30-40 år, når tilflytterne er blevet "de ældre"? Unge børnefamilier vil også stille nye krav til kommunerne, for de skal jo lokkes til fra København eller de større provinsbyer. De vil gerne bo grønt - javist - men de vil også have storbygoderne med. Husk at kommunebudgettet har to sider: en indkomstside og en omkostningsside, og det er overskuddet i den ligning, det drejer sig om. Er store kommuner bedre til at få overskud end små kommuner? Nej, vel?

Jet synes, politikerne hellere skulle styre efter reelle værdier end styre efter nytilflyttede "københavneres" flygtige ønsker.

Strategiprofessoren Edgar Schein opdeler løsningstilfælde i single-loop og double-loop løsninger, hvor single-loop behandler allerede definerede tilfælde, mens double-loop learning er de tilfælde, hvor man har behov for at gå et skridt tilbage og spørge sig selv, om det, man behandler er hovedproblemet. Alt, hvad der blev snakket om på mødet var single-loop tilfældene, hvor man uden videre slugte ideen om naturparker, men undlod at gå et skridt tilbage og vurdere, om det er svaret på nutidens tilstand med de stedse angreb på naturen, som overvejende skyldes trængsel. Og der var da på mødet fornuftige single-loop argumenter for tiltag inden for det afstukne grundlag: naturparkerne.

Man kan hævde, at man er nødt til at tage udgangspunkt i den nuværende tilstand - eller miseren, vi er havnet i. Jeg selv foretrækker at beslutte ud fra double-loop tilfældet og løse det overordnede problem: trængslen forårsaget af overbefolkning, lokalt eller nationalt. Nytter det? Ja, men det tager som bekendt nogen tid at æde en elefant, men man kan begynde med det første bid og fortsætte, til den er fortæret. Det er et spørgsmål om vilje. Begynd med at sætte "alt optaget" skiltet ved kommunegrænsen!