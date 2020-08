DEBAT: Naturnationalpark og friluftsaktiviteter, vi er igang

Jørgen Busch opfordrer i læserbrev den 15 August at Nationalparkrådet og Nationalparkbestyrelsen tager lederskab og styring i forbindelse med den nye Naturnationalpark. JB ønsker at der igangsættes en proces med inddragelse af interessenter og borgere. Vi fra formandskabet i Nationalparkrådet vil oplyse at ledelse og styring af Naturnationalparken hører under Naturstyrelsen (NS) og derfor varetages af denne. Nationalparkrådet er rådgivende for Nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Jb´s forventninger kan derfor ikke helt opfyldes af rådet da vi udelukkede er et rådgivende organ. Men vi er i gang, rådet finder at denne sag er vigtig og at kombinationen af naturnationalpark og friluftsliv kan være forbundet med udfordringer, som afhænger af udformningen m.m. Den 13 sept. afholder rådet derfor en temadag omkring den nye naturnationalpark. Her indsamles erfaringer fra fx Hellebæk Kohave og igangværende græsningsforsøg i Gribskov. Og dagen afsluttes med en fælles debat. Denne dag deltager der også repræsentanter fra Hellebæk Kohave og arrangementet gennemføres med deltagelse af flere personer fra NS bl.a. ledelsen af skovdistriktet. Nationalparkrådet har 22 medlemmer, nogle er faglige specialister som dækker bredt fra Geologi, Natur til Friluftsliv og Erhverv samt kulturhistorie. Og lokalsamfund og foreningslivet har også repræsentanter med i rådet.