DEBAT: Naturnationalpark og friluftsaktiviteter - hånd i hånd

Her er ikke nogen nemme løsninger. For implementering af naturnationalpark Gribskov, er vi i den heldige situation, at vi i NPKN har både en nationalpark-bestyrelse og et nationalparkråd. Ser frem til at nationalpark-bestyrelsen og nationalparkrådet tager lederskab og styring og at der igangsættes en proces med inddragelse af intressenter og borgerne, holdes borgermøder og høring, at brugerperspektiver inddrages, at beslutninger kvalificeres og at brugerperpektiverne afspejles i implementeringsplanen for naturnationalpark Gribskov.